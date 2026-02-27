ERPC、アムステルダムの Solana アプリ向けプレミアムベアメタル全構成および専有 Shredstream 完売御礼・ウェイトリスト受付中

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、アムステルダム（AMS）リージョンにおいて提供してきた Solana アプリケーション向けプレミアムベアメタルサーバー全構成、ならびに数量限定 Shredstream「Metal Ryzen Premium」が完売したことをお知らせします。



多数のお問い合わせおよびご要望をいただいての発表となります。誠にありがとうございます。


完売した構成についてはウェイトリストを受け付けております。ご希望のお客様は Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。



今回完売となった構成


プレミアムベアメタルサーバー（全構成完売）


アムステルダムリージョンにおいて、プレミアムベアメタルサーバーの以下3構成すべてが完売となりました。


- Metal Premium APP（Ryzen 5 9600X / ユーロ298/月）- コスパ重視
- Metal Premium APP+（Ryzen 9 7950X / ユーロ398/月）- バランス重視
- Metal Premium APP++（Ryzen 9 9950X / ユーロ598/月）- ハイパフォーマンス重視

いずれも Solana Shreds データソースと同一ネットワーク内（ping ~0.1ms）に配置され、ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信が可能な構成です。



専有 Shredstream - Metal Ryzen Premium（完売）


数量限定の Shredstream ライン「Direct Shreds Limited Editions」のうち、最上位構成である Metal Ryzen Premium（ユーロ798/月）が完売しました。



Metal Ryzen Premium は、ベアメタルサーバー上に構築された最速のゼロ距離専有ストリームであり、Solana Shreds データソースと同一ネットワーク内（ping ~0.1ms）で Raw Shreds の UDP フォワーディングを含む全機能を提供する構成です。



これらの構成はいずれもプレミアムデータセンターのラックスペースおよびハードウェア供給の制約から、同一条件での再供給が困難な状況です。



アムステルダムが選ばれ続ける理由


アムステルダムは、金融インフラ、データセンター、インターネットネットワークのすべてにおいて、歴史的に先駆けて発展してきた都市です。



ヨーロッパ最大級のインターネットエクスチェンジ AMS-IX を擁し、欧州大陸の中心に位置する地理条件と相まって、東西南北への通信経路が高密度に確保されています。最新世代のハードウェア調達がしやすく、電力・冷却・設備といったインフラも高い水準で整備されているため、実運用におけるパフォーマンスがそのまま発揮できる環境が成立しています。



さらに、ロンドン、フランクフルトの両都市へのアクセスに優れ、ヨーロッパ全体に対してバランスの取れたロケーションとなっています。金融取引からブロックチェーンまで、低遅延と安定性を要求するワークロードにおいて常に激戦区であり続けてきた理由がここにあります。



ヨーロッパの55%ステーク集積帯


Solana バリデータの集積は世界的にフランクフルトが最大であり、アムステルダムが世界第2位の規模を持っています。現在、フランクフルト・アムステルダム・ロンドンの3都市で、Solana 全体のステークの約55%が集積しています。



この分布は、長年にわたるネットワーク投資とデータセンターインフラの蓄積に裏打ちされた構造的なものです。Solana ではブロックリーダーが短い周期で切り替わり通信の起点が移動するため、ステーク集積の高いリージョンに近接していること自体が、実運用の結果に直結します。



アムステルダムは、この55%ステーク集積帯の中核都市として、ERPC が最も重視するリージョンの一つです。



ERPC が取り扱うのはファーストクラスのリソースのみ


ERPC では、スタンダード構成を含むすべてのラインナップにおいて、ファーストクラスのリソースのみを選定しています。



たとえば、スタンダードデータセンターに配置されるベアメタル構成であっても、そのデータセンターはアムステルダムリージョン内でステーク集積が2番目に大きい拠点に位置しており、ステーク集積最大のプレミアムデータセンターとも PNI（Private Network Interconnect）接続されています。



「スタンダード」という名称はプレミアムとの相対的な区分を示すものであり、リソースの品質が低いことを意味するものではありません。ERPC プラットフォーム上のすべての構成は、Solana の実運用で結果を出すために必要な通信条件・ハードウェア品質・運用水準を満たしたリソースとして選定されています。



通常ベアメタル 9950X - 数量限定で在庫あり


プレミアムベアメタルは全構成完売となりましたが、通常ベアメタルの最高性能構成である Ryzen 9 9950X については、わずかながら在庫が残っています。



Ryzen 9 9950X は現行ラインナップ中で最も高い処理余力を提供する構成であり、上述の通りステーク集積が2番目に大きいデータセンターに配置されています。プレミアムデータセンターとの PNI 接続により、低遅延の通信条件が確保されています。



供給量は限定されており、今後の価格条件は変更の可能性があります。ご検討中のお客様はお早めにお問い合わせください。



プレミアムリソースの価格推移について


ラックスペースをはじめとするプレミアムなインフラリソースは、物理的な制約から供給量が限られています。AI およびブロックチェーン領域における需要の急拡大により、通信条件の優れたデータセンターのラックスペースから順に埋まっていく状況が継続しています。



これまでの経過と同様に、今後もこれらのリソースの価格は上昇傾向をたどることが見込まれます。パフォーマンスがそのまま価値に直結するリソースであるため、条件の整った構成への需要集中は構造的なものです。



今が、プレミアムパフォーマンスを最も有利な条件で確保できる時期です。私たちはお客様のプロジェクト成功のため、最高のパフォーマンスをできるだけお求めやすい価格で提供し続けることを目指しています。



ウェイトリストおよびお問い合わせ


完売となった構成については、ウェイトリストをご用意しています。ご希望のお客様は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。空きが発生した際には、登録順にご案内いたします。



Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR



ERPC の公式情報および在庫状況は以下のサイトでご確認いただけます。



ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja



ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。