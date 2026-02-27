税理士法人レガシィ、10億円超の資産家向け「プレミアムプラン」ページを刷新｜支援事例と専門体制を拡充

税理士法人レガシィ

税理士法人レガシィは、財産10億円以上の資産家を対象とした相続・事業承継支援サービス「プレミアムプラン」の紹介ページをリニューアルいたしました。近年、超富裕層の相続・事業承継は、資産構成の多様化や家族関係の複雑化により、より高度な専門性と個別対応力が求められています。

こうした背景を踏まえ、相続専門家歴20年以上の「プレミアム税理士」が担当する本サービスについて、支援事例・専門家情報を拡充し、検討段階から具体的にイメージできる構成へ刷新しました。

リニューアルの主なポイント

税理士法人レガシィ「プレミアムプラン」サイト

1．10億円超相続支援事例を拡充

実際の支援事例を拡充し、相談背景や課題の整理、対応方針、支援の方向性が具体的にイメージできる構成としました。資産規模や状況が近い事例を通じて、支援の全体像を把握できる設計としました。

2．相続専門家歴20年以上の担当税理士の専門性をより明確化

相続専門家歴20年以上の”プレミアム税理士”6名それぞれの経歴や専門分野、強みを掲載。相談前に専門性や担当領域を確認できる構成としています。

3．情報確認から相談検討までの導線を最適化

サービス内容、税理士情報、事例を段階的に確認できる設計とし、ご自身の課題に合った相談を検討できる構成へと改善しました。

プレミアムプランはこちら :https://legacy.ne.jp/forCustomer/premium/

「プレミアムプラン」について

「プレミアムプラン」は、財産10億円以上の富裕層の相続・事業承継課題に特化した税理士指名型サービスです。資産規模、家族構成、事業状況など複雑な背景を踏まえ、相続専門家歴20年以上の税理士が一貫して主導的に対応。単なる税務処理にとどまらず、将来世代を見据えた包括的な支援を行っています。

今後もレガシィは、相続・事業承継に関するご相談を検討されるお客様が、安心して判断できる情報提供とサービス品質の向上に取り組んでまいります。

組織概要

・レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等）

・所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

・代表者：天野 大輔

・事業内容：相続税申告及び税務調査対応、事業承継（M&A）・相続不動産コンサルティングほか

・URL ：https://legacy.ne.jp/

