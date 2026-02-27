The Signage株式会社、サッカークラブ【クリアソン新宿（Criacao Shinjuku）】をシネシティ広場ビジョンで応援― 歌舞伎町から地域スポーツを発信 ―

TheSignage株式会社

The Signage株式会社（本社：西新橋、代表取締役：齋藤浩一、以下 The Signage）は、

新宿を拠点に活動するサッカークラブ【クリアソン新宿（Criacao Shinjuku）】のパートナーとして、新宿・歌舞伎町シネシティ広場ビジョンにて、同クラブの映像放映を開始いたしました。

本取り組みは、街の中心にあるデジタルサイネージを通じて、スポーツの存在や想いを可視化し、新宿という街とクラブのつながりをより多くの人に届けることを目的としています。

歌舞伎町シネシティ広場ビジョンについて

歌舞伎町シネシティ広場ビジョンは、国内外から多くの人が訪れる新宿・歌舞伎町の中心エリアに位置し、昼夜を問わず高い視認性と人流を誇るデジタルサイネージです。

今回の放映では、クリアソン新宿の映像やクラブの世界観を表現したコンテンツを通じて、通行人が自然にクラブの存在に触れる機会を創出しています。

スポンサー参画の背景

The Signageは、デジタルサイネージを街・人・文化をつなぐメディアとして活用することを大切にしています。

新宿という街をホームタウンとし、地域とともに成長を目指すクリアソン新宿の理念に共感し、今回のスポンサー参画に至りました。

今後の展望

今後もThe Signageは、街の中にあるビジョンを活用しながら、スポーツ、エンターテインメント、文化活動など、地域に根ざした挑戦を後押しする取り組みを継続してまいります。

■ 会社概要

会社名：The Signage株式会社

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋１丁目２番９号日比谷セントラルビル１４階

代表者：齋藤浩一

事業内容：

デジタルサイネージ事業

LEDビジョン企画・設計・運用

XR（裸眼3D）コンテンツ制作・空間演出

■ 本件に関するお問い合わせ先

The Signage株式会社（ザサイネージ株式会社）

担当：高橋真優

E-mail：info@the-signage.jp

URL：https://the-signage.jp/