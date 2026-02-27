福岡発、体験価値を軸に進化を続ける「ゾンクホテル」とNOEZ FOXXがスポンサー契約を締結
■スポンサー契約について
NOEZ FOXXは、福岡市内に6つのホテルを展開する株式会社ゾンクホテルとスポンサー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
ゾンクホテルは、仲間との会話やお酒を気兼ねなく楽しめる“ライフスタイルホテル”として、訪れる人々に新たな宿泊体験を提供しています。名称の由来である「ゾンク（zonk）」には英語で「酔いどれる」という意味があり、福岡の街や文化、空間そのものに酔いしれるような特別な時間を届けたいという想いが込められています。設立以来、次世代の感性に響く体験価値を追求し、トレンド感度の高い若年層を中心に支持を集めてきました。
本契約を通じて、若年層を中心に展開するNOEZ FOXXのeスポーツ事業と、インフルエンサーとしての発信力を持つチームオーナーFoyの地元・福岡におけるプロモーション活動とのシナジーを創出しながら、当チームの活動をご支援いただきます。
ゾンクホテル博多
ゾンクホテル中洲であい橋
ゾンクホテル公式ブランドサイト：https://zonk.jp/
■株式会社ゾンクホテル 村上 篤史 氏のコメント
Foyさんは、音楽シーンのみならず、eスポーツという急成長するフィールドでも存在感を放つ稀有なアイコンです。ジャンルや業界の枠を越えて挑戦を続けるその姿勢は、私たちのブランドフィロソフィーそのものだと感じました。
お互いのクリエイティビティが交差することで、ここでしか生まれない物語を世界へ発信していきます。
■NOEZFOXX株式会社 代表取締役 宅見 光燿のコメント
ゾンクホテル様とは、オーナーであるFoyがかねてより地元・福岡にてご縁をいただいていたこともあり、このたびこのような形でご一緒できることを大変光栄に存じます。
「滞在する場所から、体験する場所へ。」という宿泊の概念をアップデートし続けるその挑戦的な姿勢に深く共感しており、実際に宿泊させていただいた際にも、その理念が随所に体現されていることを強く実感いたしました。
新たな力強いパートナーとともに歩みを進めながら、NOEZ FOXXも世界一を目指し、より一層邁進してまいります。
■ゾンクホテルのイメージキャラクターにFoyが就任
福岡市に6つのホテルを展開する株式会社ゾンクホテルは、Foyを公式イメージキャラクターとして起用いただきました。
宿泊の概念を「滞在する場所から、体験する場所へ。」へとアップデートし続けるゾンクホテルは、Foyとともに、新しい時代の価値基準を提示していきます。
今般、Foyのイメージキャラクター就任に合わせてCM放映しています。
本CMには、イメージキャラクターのFoyが起用され、多彩な衣装と演出を通じてゾンクホテルの魅力を紹介しています。Foyの視点から施設の特徴や雰囲気を伝えることで、ブランドが目指す体験価値を直感的に理解できる構成となっています。
非日常的な空間演出と滞在の楽しさを印象的に表現し、視聴者の関心を高める内容に仕上がりました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0KeCaczw-Pk ]
■広告展開予定
・ 屋外広告：大型LEDビジョンなどで随時展開予定（掲載エリア：福岡市）
・ ゾンクホテル博多 / ゾンクホテル中洲：エントランス設置のサイネージにてCM放映開始予定
■NOEZ FOXXについて
NOEZ FOXXには、目の肥えたeスポーツ・ゲームファンから高い支持を得る若手実力派プレイヤーが多数在籍しています。
人気タイトル『Apex Legends』では国内予選を制し、ドイツで開催された世界大会にも出場。
スター選手が集う粗削りなチームだからこそ、「No.1を狙う数々のドラマ」がファンの心を惹きつけ、
その熱いストーリーを支えるパートナーとの絆が、NOEZ FOXX独自のカルチャーを築いています。
■会社概要
会社名：株式会社ゾンクホテル
代表取締役：村上 篤史
所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号
設立日：2023年1月4日
事業内容：宿泊施設の運営および管理
ホームページ：https://zonk.jp/
公式 X ：https://x.com/zonkhotel
公式YouTube：https://www.youtube.com/@zonkhotel
■会社概要
会社名 : NOEZ FOXX株式会社
代表取締役社長：松本 絃歩
代表取締役：宅見 光燿
所在地 : 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル 3階
設立日 : 2024年9月18日
ホームページ ：https://noezfoxx.com
公式 X ：https://x.com/noezfoxx_jp
公式 YouTube :https://www.youtube.com/@NOEZFOXX