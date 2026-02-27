３月８日報知杯弥生賞ディープインパクト記念の予想検討会を開催！【スポーツ報知馬トク】

株式会社報知新聞社

皐月賞トライアルの第63回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（GII）が、3月8日（日）に中山競馬場で開催されます。スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は同日の第4R終了後（11時45分頃）、ウイナーズサークルにて予想検討会を実施します。司会にアナウンサー大塩由起さんを迎え、スポーツ報知の大上賢一郎記者、坂本達洋記者、馬トクスタッフが出演し、本命馬や穴馬をピックアップ。レースの見どころや狙いどころを詳しく解説するほか、スポーツ報知の競馬専門サイト「馬トク」のデータを活用した予想も披露します。

また、開門からスタンド地下1階センターコート特設ステージ付近にて抽選会を実施します。馬トクの4週有料コース（馬トク激走コース、ＡＩ展開コース、パドック＋コース）をその場でご購入いただいた方、または既に有料コースをご利用中の方を対象に、ジョッキーサイン入りグッズなどの賞品が当たります。

さらに、3月8日（日）発行のスポーツ報知を特設ブースでご購入いただいた方、または月ぎめ購読をご契約で当日紙面をご持参いただいた方も、抽選にご参加いただけます。なお、月ぎめ購読の方も当日会場で新聞をご購入いただいた場合は、その分も抽選対象となります（新聞1部につき1回抽選、お1人様最大5回まで）。当日は、ぜひ中山競馬場で予想検討会と抽選会をお楽しみください。

【詳細】

時間：開門から賞品がなくなり次第終了

場所：スタンド地下1階センターコート付近

賞品：騎手サイン入りステッキ、騎手サイン入りゴーグル、報知クオカードほか

https://jra-fun.jp/event/nakayama/202602/

◆注意事項

※競馬場への入場は事前の予約、または「入場券の当日現金発売」や「JRA競馬場共通入場回数券（以下回数券）」を利用する事が必要です

※出演者は予告なく変更となる場合があります

※各イベントは、場合により、中止または内容を変更させていただく場合がございます

◆報知杯弥生賞ディープインパクト記念とは

1964年に「弥生賞」として創設。70年に「報知杯弥生賞」と改称され、2020年「報知杯弥生賞ディープインパクト記念」と名称がリニューアルされた。３歳クラシックレースの初戦・皐月賞のトライアルレースで３着までに皐月賞の優先出走権が与えられるなど、その年の競馬を占う上で重要なレースとなっている。

◆馬トクとは

スポーツ報知が運営する競馬専門サイト。3種類の出馬表の他、馬トク指数、激走馬などの独自データを提供中。馬券作戦に不可欠な要素が満載です。出馬表の過去戦歴だけでなく、馬トク指数、激走馬、外厩情報が一目で分かります。IPAT連携の馬券購入補助機能など便利機能も搭載しています。また、POG大会も開催するなどすべての競馬ファンが楽しめるサイトになっています。

・馬トク

https://umatoku.hochi.co.jp/

・馬トク公式X

https://x.com/umatoku_hochi

・スポーツ報知 競馬取材班X

https://x.com/hochi_keiba