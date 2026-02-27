インテリアフレグランスブランド「LABO AROOM」から、春の上質な空間を彩るペアーとアールグレイを基調とした2種類の新香調を発売
株式会社bridge（本社：東京都港区北青山）はインテリアフレグランスブランドの“LABO AROOM(ラボアルーム)”から春の上質な空間を彩る2つの新香調を発売します。ルームフレグランスからはペアー＆ガーデニアの香り、フレグランスディフューザーからはアールグレイ＆プチグレンの香りを３月1日(日)より全国のドラッグストア（一部店舗を除く）、ECモール（Amazon、楽天市場）にて順次発売を開始します。
＜新香調について＞
ペアー＆ガーデニアの香り
“軽やかで透明感のある空間に”
透明感のあるペアーと上品で華やかなガーデニアを組み合わせ、深みのあるパチョリ精油を加えた香り。
【TOP】
ペアー、レモン、グリーン、ベルガモット
【MIDDLE】
フリージア、ローズ、ジャスミン、ガーデニア
【LAST】
パチョリ、ムスク、アンバー
アールグレイ＆プチグレンの香り
“安らぎのある心地よい空間に”
アールグレイの心地よさとプチグレン精油が調和する、上品で落ち着いた香り。
【TOP】
レモン、ベルガモット、グレープフルーツ、
プチグレン
【MIDDLE】
ティー、ジャスミン、ラベンダー
【LAST】
ウッディ、ムスク、オークモス
製品特長
LABO AROOM ルームフレグランス
洗練されたデザインとコンパクトなサイズ感のルームフレグランス。消臭剤が配合されているので、香りを楽しみたい空間だけでなく、生活臭が気になる玄関やレストルームでも活躍してくれます。心地よい香りで満たされた空間をお楽しみください。
<ルームフレグランスの機能性>
・ 独自に処方した香料が空気中の気になるニオイをキャッチして、いい香りに(マッチング香料)
・ 消臭剤配合
・ 香りの持続期間：約1～2か月*
*季節や使用状況により異なります
LABO AROOM フレグランスディフューザー
フレッシュな香りを長く楽しめる人気のディフューザー。お部屋の雰囲気に自然になじむシックなベーシックカラーとシンプルなデザインは、空間を引き立て、インテリアとしても優秀なアイテムです。スティックタイプの芳香剤で、リビングや寝室などで心地よい時間をお過ごしいただけます。
<フレグランスディフューザーの機能性>
・ 二層構造の容器で、外気温の影響を受けにくく香りが長続き
・ 高級感のある太めのスティック
LABO AROOM フレグランスペーパー
お好みの場所に吊り下げて使えるゴム紐タイプなので、お気に入りの洋服が並ぶクローゼットやインテリアの一部としてお部屋の中でもお楽しみいただけます。
LABO AROOM（ラボアルーム）について
「空間と感性が調和する香りのインテリア」
心地よく洗練された香りとスタイリッシュなデザインが美しく調和し、空間をくつろぎの時間で満たすように調合された、毎日の暮らしを豊かに彩るインテリアフレグランスブランドです。
ブランドサイト：https://laboaroom.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/laboaroom_official
公式X：https://x.com/LABOAROOM
商品一覧
■ルームフレグランス 4種 ※3月発売の新香調含む
155mL｜各990円（税込）
―Fragrance―
ペアー＆ガーデニアの香り（新作）
ベルガモット＆モスの香り（数量限定）
ホワイトティー&ピオニーの香り
ホワイトリリー&チュベローズの香り
トマトリーフ&ブラックカラントの香り
■フレグランスディフューザー 4種 ※3月発売の新香調含む
本体75mL｜各1,320円（税込）
つめかえ75mL｜各990円（税込）
―Fragrance―
アールグレイ＆プチグレンの香り（新作）
ブラックベリー&パチョリの香り
サンダルウッド＆アンバーの香り
バジル＆ムスクの香り
■フレグランスペーパー 9種 ※3月発売の新香調含む
1枚｜各396円（税込）
―Fragrance―
ペアー＆ガーデニアの香り（新作）
アールグレイ＆プチグレンの香り（新作）
ベルガモット＆モスの香り（数量限定）
ホワイトティー＆ピオニーの香り
ホワイトリリー&チュベローズの香り
トマトリーフ&ブラックカラントの香り
ブラックベリー＆パチョリの香り
サンダルウッド＆アンバーの香り
バジル＆ムスクの香り
発売日／取扱店
新香調のルームフレグランス、フレグランスディフューザー、フレグランスペーパーの合計4アイテムは、2026年3月1日(日)より全国のドラッグストア（一部店舗を除く）、ECモール（Amazon、楽天市場）にて順次発売。
お問い合わせ先
会社名：株式会社bridge
所在地：東京都港区北青山三丁目5-6 青朋ビル9階
メール問い合わせ：info@bridge.tokyo