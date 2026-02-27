かわいすぎる新喜劇女優・小寺真理が初のランジェリーグラビアに挑戦。『小寺真理1st写真集 こんなん、好きになってまうやん。』2026年2月28日（土）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、かわいすぎる新喜劇女優として人気を博す、小寺真理待望の1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』を2026年2月28日（土）に発売いたします。

活動の本拠地・大阪でのお馴染みの姿から、東京で撮影したデート風グラビアのおちゃめな素顔まで詰め込んだ一冊となっています。

本写真集は、地元・大阪と東京で4日間にわたって撮影。大阪では、通天閣やネオン街など、なんばグランド花月の周辺で日常の温度感を伺えるスポットも巡りました。学生時代にアルバイトをしていたメイド喫茶ではかわいいメイド服姿も。一方、東京では浅草や新大久保、代々木公園など、まだ足を運んだことのないスポットで、デートを楽しむ素顔を切り取っています。

また、本作では水着やランジェリー姿のグラビアにも初挑戦。撮影が始まる2カ月前より開始した食事調整とトレーニングのボディメイクで、より引き締まったウエストラインやヒップラインに。磨きをかけた人気の美脚とともに、その肉体美を惜しげもなく披露しています。

「舞台では“セクシーなお姉さん”として見ていただくことが多いんですけど、『脱いでもちゃんとセクシーなんかどうか、確かめに来てください』って胸を張って言えるくらいには、自分でもとことん真剣に向き合った作品だと思っています。」と小寺も自信をのぞかせています。

■刊行記念イベントが開催、当日券の発売も決定！

本書の刊行を記念し、下記日程で小寺真理本人が登壇するお渡し会イベントを開催。事前予約はすでに締め切っておりますが、当日券の発売が決定しました！ 先着順なのでお早めのご来店をお願いいたします。

●お渡し会イベント開催日時／会場

日時：2026年3月8日（日）【1部】11:30～【2部】12:30～

会場：TSUTAYA EBISUBASHI イベントフロア（大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19）

TSUTAYA EBISUBASHI 店舗詳細：https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=4900

※イベントの内容は変更になる場合がありますのでご了承ください。

※イベントに関するお問い合わせは、TSUTAYA EBISUBASHIまでお願いいたします。

■著者プロフィール

小寺真理（こてら・まり）

1991年8月31日生まれ、大阪府出身。2014年、吉本新喜劇に入団。2018年結成の吉本坂46ではセンターに抜てきされた。現在は関西を中心に“かわいすぎる新喜劇女優”として舞台・テレビ・ラジオなど幅広く活動中。

X：@koteramari(https://x.com/koteramari)

Instagram：@koteramaricorin(https://www.instagram.com/koteramaricorin/?hl=ja)

TikTok：@koteramari(https://www.tiktok.com/@koteramari)

■書誌情報

書名：小寺真理1st写真集 こんなん、好きになってまうやん。

著者：小寺真理

定価：3,850円（本体3,500円＋税）

発売日：2026年2月28日（土）※電子書籍同日配信予定

判型：A4判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-811741-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508001119/)

（C）Mari Kotera 2026／撮影=安田慎一

編集部SNS

【アーティストアライアンス部 公式X】https://x.com/SpoBun