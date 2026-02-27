ネクスキャット株式会社、「デザインスプリント研修」の提供を開始

ネクスキャット株式会社

ネクスキャット株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千歳紘史、以下「当社」）は、デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」サービス内のマーケットプレイスである「Desinare Selection（デジナレ セレクション）」において、「デザインスプリント研修」の提供を開始しました。

本研修は、デザイン思考や創造的問題解決の手法として注目される「デザインスプリント」を企業向けに体系化した ワークショップ型研修プログラム です。

デザインスプリントとは、アイデアを短期間で形にし、チーム全員で方向性を共有・検証するためのフレームワークとして設計されています。本研修では、そのプロセスと実践ノウハウを1日単位で体験しながら理解できる内容を提供します。

Desinare（デジナレ）について

「Desinare」は、定額ポイント制でフルスタックデザイナー（※）を活用できる、企業向けのデザイン組織構築支援サービスです。

採用・育成のコストや、定着のリスクを抱えることなく、社員より“社員らしい”デザイナーを自社の一員として迎え入れ、デザインの力によって顧客体験の向上、マーケティング成果の最大化、そして社内エンゲージメントの強化を実現します。

※フルスタックデザイナーとは（当社定義）

ディレクション・デザイン・コーディング等の広範なデザイン業務に、素早く品質高く対応できるデザイナーのことを言います。

【サービス紹介サイト】https://desinare.design/lp02/

【サービス概要資料ダウンロード】https://desinare.design/lp02/download.php

Desinare Selection（デジナレ セレクション）について

「デジナレ セレクション」は、“とっておきのソウゾウに出会おう”をコンセプトに、ネクスキャットが多くのお客様の課題解決を通じて培ってきた経験と知見をもとに誕生した、過去の制作物やノウハウを型化した「クリエイティブパッケージ」のマーケットプレイスです。

これまでに応えてきた数多くのご要望から抽出された“潜在的な悩み”に寄り添い、企業の目的に合わせて最適なパッケージを提供します。掲載されているパッケージはそのままご利用いただけるほか、フルスタックデザイナーが目的に応じて最適な形にカスタマイズし、仕上げまで伴走します。

「テンプレートを売る」だけではなく、「目的に合わせて、最後の仕上げまでプロが伴走する」。これが、デジナレ セレクションの最大の特徴です。

「実は困っていた」を解決し、「まさにこれが欲しかった」と感じる瞬間を――デジナレ セレクションが生み出します。

クリエイティブパッケージの主なカテゴリ

デザインテンプレート

扱いやすさと高品質を両立。お客様の目的に合わせた最適なテンプレートを提案し、必要に応じてプロのデザイナーが手を加えて完成させます。

調査・分析

UI/UX分析やブランド診断など、クリエイティブ視点で課題を抽出し、改善提案を提供します。

研修・セミナー

非デザイナー向けから専門性の高いプログラムまで、組織全体のデザインリテラシー向上を支援します。

今後はさらにカテゴリを拡充し、協業パートナーとの共創なども含めて新たなクリエイティブの循環を生み出すことを目指しています。

「デザインスプリント研修」について

当研修の目的- チームでアイデアを素早く形にし、仮説検証できる力を身につける- 部門を越えて意見を引き出し、共通言語を作る- アイデア発散と具現化の「進め方」を知ることで、日常業務でも再現できる実践力を高めるこのような方におすすめです- アイデアや開発がなかなか前に進まない方- 新しいサービスやプロジェクトを検討しているものの、議論が堂々巡りになり、具体的な前進ができていない方- 不確実性やリスクに悩んでいる方- 多額の投資やリソースをかける前に、アイデアの実現性や成功可能性を早期に検証したい方- 顧客目線の打ち手が不足していると感じている方- 現場の声や顧客ニーズを反映した具体的な施策を生み出したい方- 部門間の連携不足でプロジェクトが停滞している方- 部署ごとにバラバラに進んでしまい、全体統一の方向性を見失っているチームや組織のリーダー- 経営層の意思決定を後押ししたい方- 新規市場進出や新規事業立ち上げにおいて、仮説検証を通じて意思決定に必要な情報を揃えたい方ネクスキャット株式会社について

社名：ネクスキャット株式会社

代表者：代表取締役社長 千歳 紘史

所在地：東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-46号

事業内容：デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」、DX推進事業

公式サイト：https://necscat.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

ネクスキャット株式会社 広報担当

E-mail：info@necscat.com