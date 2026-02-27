発売前重版決定の話題作！『マネジメント術で読むプロ野球監督論』書影を解禁

株式会社BOTANICO

2026年3月18日に発売予定の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書／著：ゴジキ）の書影を公開いたしました。

本書は、プロ野球の歴代名監督たちの采配や言葉を「組織マネジメント」の視点から読み解いた一冊です。発売前の予約段階から好調な推移を見せ、すでに発売前重版が決定するなど、大きな注目を集めています。

今回解禁された書影は、「監督」という存在の知性と重みを視覚的に表現したデザインとなっており、タイトルである“マネジメント術”の本質を象徴する構成に仕上がっています。スポーツ書の躍動感とビジネス書の理知性を融合させたビジュアルは、本書のコンセプトを体現するものとなっています。

■本書の特徴

原辰徳、落合博満、岡田彰布、伊東勤、栗山英樹、緒方孝市、工藤公康、辻発彦、中嶋聡、高津臣吾、新庄剛志、小久保裕紀、阿部慎之助。

彼らは「頑固と柔軟」「安定と挑戦」「温情と冷徹」といった、一見相反する問いとどのように向き合ってきたのか。

マネジメントのスタイルは、時代の変化とともにどのように進化してきたのか。

そして、強いチームをつくる“普遍的な原理”は存在するのか。

『データで読む甲子園の怪物たち』で注目を集めた野球著作家・ゴジキが、本書ではプロ野球監督たちの意思決定、組織設計、人材育成の在り方を徹底分析。

各監督たちの采配や言葉を読み解きながら、

・勝てるチームはどのようにプランニングされているのか

・短期決戦と長期戦で求められるマネジメントの違い

・人を動かす言語化能力と組織構造の関係

といったテーマを通じて、「スポーツ×組織論」という新たな視座を提示します。

本書は、野球本としての読み応えはもちろんのこと、組織を率いる立場にある経営者や管理職、教育・指導に携わる方々にとっても示唆に富む内容となっています。

スポーツの枠を超え、ビジネスのマネジメントにも広く通じる一冊です。

■書籍情報

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

■著者プロフィール

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）と最新刊の『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）は発売前重版を記録。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp