トイレの個室で生理用ナプキンが無料で受け取れる「トレルナ」帝京大学 板橋キャンパスへ設置

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表：石井 健一）は、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）を、帝京大学 板橋キャンパスへ設置し、サービスの提供を開始いたします。

■設置背景について

帝京大学は、教育理念とする「自分流」および教育指針とする「実学・国際性・開放性」に基づいた教育を実践し、社会に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。板橋キャンパスは、医学部、薬学部、医療技術学部、理工学部を擁し、講義などの座学に加え、実践的な実習や演習を授業に取り入れていることを特徴としています。こうした環境のもと、当社が掲げる「必要とする誰もが、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現という理念に共感いただき、トレルナの導入が決定いたしました。これにより、生理にまつわる不安や不便を感じることなく、すべての学生が安心して学べる環境づくりをサポートしてまいります。

【帝京大学 板橋キャンパス】

・住所：〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1

・設置場所：校舎内

※本設置は学内関係者向けのものであり、一般の方はご利用いただけません。

・台数：10台

・サービス開始日：2月27日（金）

▼WEBサイト：https://www.teikyo-u.ac.jp

帝京大学 板橋キャンパス

■「toreluna（トレルナ）」について

トイレットペーパーと同様に、生理用ナプキンについてもさまざまな施設で無償提供できるようにしたい。そんな想いから本サービスは生まれました。トレルナは、スマートフォンアプリとトイレ内のディスペンサーが連動することで、ナプキンが無料で受け取れるサービスです。トレルナが設置されているトイレ個室に入るとデジタルサイネージにトレルナパートナーの動画が表示され、持続的にサービスを提供できる仕組みとなっています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォン上で専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) アプリを起動し、トイレ内設置のデバイス画面内右下のQRコードを読み込む

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

WEBサイト：https://toreluna.com

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

■今後の展望について

「あなたが必要とする一枚を社会のあたりまえに。」

女性が安心して生理期間を過ごせる環境づくりを推進するため、トイレというプライベートな個室空間の特性を活かし、双方向のコミュニケーションの接点となることで、新常識の実現に向けて全国展開を進めてまいります。引き続き、ショッピングモール、オフィス、学校、公共施設などに向けて順次設置・サービスを提供してまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」ページ（https://toreluna.com/spots(https://toreluna.com/spots) ）よりご確認いただけます。

■広告／設置パートナーについて

トレルナWEBサイト内「Partner」ページ（https://toreluna.com/partners(https://toreluna.com/partners) ）よりご確認いただけます。

■トレルナパートナー（広告主、設置先）募集

トレルナでは、賛同いただけるパートナーを募集しております。一人でも多くの方々と、新しいトイレの当たり前をつくるために一緒に歩んでいきたいと考えております。本取り組みを応援いただける方、共感いただける事業者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼トレルナパートナー・広告主/設置主募集に関するお問い合わせ

下記トレルナ専用フォームよりお問い合わせください。順次担当者よりご連絡させていただきます。

https://toreluna.com/contact

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」を掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じ、一人ひとりのライフスタイルや健康状態に合わせて選択・活用できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com/)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz/)」、2023年よりアスリート向け支援サービス「スマルナ for Sports(https://smaluna.com/forsports/)」を展開。オフラインのサポート拠点として、大阪・心斎橋にてユース世代向け相談施設「スマルナステーション(https://smaluna.com/smaluna-station/)」を運営。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com/)」を本格始動しています。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



【引用・転載時のお願い】

記載されている内容を引用・転載される場合は、必ず出典元としてサービス名「トレルナ」とテキストリンク（ https://toreluna.com ） を明記いただきますよう、お願いいたします。