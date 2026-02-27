遺影写真の制作革命。AIが数分で「背景×正装×複数案」を同時生成

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：柏口之宏）は、葬儀社向けAI遺影写真生成サービス「WearStudio.AI 遺影写真機能」を正式公開しました。

本サービスは、故人様のお写真1枚から、背景のAI生成・正装着せ替えのAI生成・最大3案の同時比較提案を数分で実現。Photoshopスキルも外注も不要。葬儀社スタッフがご遺族の前でリアルタイムに遺影の比較提案ができる、新しい体験を提供します。

遺影写真AI生成サービス：https://wearstudio.ai/funeral(https://wearstudio.ai/funeral)

■ 背景：年間140万件の葬儀、すべてに遺影制作の課題がある

WearStudio.AI 遺影写真機能

日本では年間約140万人が亡くなり、その全件で遺影写真の制作が必要です。しかし現場では深刻な課題が続いています。

⏱ 時間

Photoshopでの手作業は1枚あたり30～60分。急ぎの案件でも時間がかかる。

💴 コスト

外注すると1枚3,000～10,000円、納期は数日。ご遺族を待たせてしまう。

😔 提案力

固定テンプレートのみで複数案の比較提案ができず、ご遺族の「もっとこうしたい」に応えられない。

■ WearStudio.AI 遺影機能が実現する「3つの優位性」

【革新１.】 背景を「無限に」AIで生成できる

競合サービスの多くは固定テンプレートのみ。WearStudio.AIでは自然言語プロンプトで「桜の花びらが舞う淡いピンクの背景」「金色の光が差し込む厳かな背景」など、ご遺族の要望に合わせた唯一無二の背景を即時生成できます。

【革新２.】 正装の「着せ替え」をAIが自動で実行

- 桜・百合・紅葉・青空・藤・金色の光など6種のワンクリックテンプレートも搭載- 日本語で自由入力→AIが最適な背景を自動生成- 印刷対応の高解像度で出力背景を「無限に」AIで生成

故人様がカジュアルな服装で写っている写真でも、AIが自動で黒スーツ・礼服・白着物・喪服などに着せ替えます。Photoshopスキルが一切不要。スタッフ誰でも操作できます。

【革新３.】 「最大3案」を同時生成してご遺族に比較提案

- 黒スーツ・紺ブレザー・白着物・グレースーツ・ピンクブラウス・黒喪服の6種プリセット- 「家紋入りの黒紋付袴」など自由記述でのAI生成にも対応- 故人様の顔・髪型・体型を保持したまま衣装のみを自然に変更正装の「着せ替え」をAIが自動で実行

これまでの遺影制作では「1案を作って確認いただく」フローが主流でした。WearStudio.AIでは1回の操作で最大3パターンを同時生成。葬儀社スタッフがタブレットをご遺族に向けて「この3案からお選びいただけますか」と提案できます。

■ 競合比較：なぜWearStudio.AIが選ばれるのか

- 「案１.：桜×黒スーツ」「案２.：白百合×白着物」「案３.：青空×紺ブレザー」を数分で並列生成- ご遺族が自ら選ぶことで、納得感・満足度が飛躍的に向上- 差別化された提案フローで葬儀社の競争力を強化「最大3案」を同時生成[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/58_1_d3e28d4bfd96fc013336a547f2d95ed7.jpg?v=202602280651 ]

※「AIみかえる」（木村情報技術）は月額2万円～の斎場向け専用システム。WearStudio.AIはブラウザからすぐに始められるクラウドサービスです。

■ 料金：1枚約40～50円から。初期費用・月額固定費ゼロのポイント制

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/58_2_b609aa90e365d46f89f1526ef68278d4.jpg?v=202602280651 ]

※ 外注費（1枚3,000～10,000円）と比較すると、最大97%のコスト削減が可能です。初期費用・導入費用は一切かかりません。インボイス対応の適格請求書を発行いたします。

■ 今すぐ無料で試せます

クレジットカード不要。登録後すぐにお試しいただけます。

葬儀社様向け詳細ページ：https://wearstudio.ai/funeral(https://wearstudio.ai/funeral)

無料アカウント登録：https://app.wearstudio.ai/auth/register(https://app.wearstudio.ai/auth/register)

株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売