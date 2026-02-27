2026 World Baseball Classic 開催記念 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO 好評販売中
株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、2026 World Baseball Classic の開催を記念して、WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO を、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて期間限定受注販売中です。
2026 World Baseball Classic の開催を記念して、「今与」ならではのオフィシャルコラボレーションアイテム「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判」が誕生しました。
2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞
2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンプリートセット＞
2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜スタンダード・エディション＞
2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜プレイヤーズ・エディション＞
本商品はWORLD BASEBALL CLASSICの公式ライセンスを受けた、国内限定販売の希少な逸品です。2026 World Baseball Classic および 侍ジャパン のオフィシャルロゴを配した、専用ケースにてお届けします。
■WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL「K24 KOBAN」Presented by IMAYO 商品概要
2026 World Baseball Classic 開催記念
WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞」
WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき
● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品
● 純金製小判 合計15グラム（スタンダード・エディションとプレイヤーズ・エディションのセット）
● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き
● 大谷翔平選手や山本由伸投手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ
価格：税込み 1,485,000円
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-COMBO-K24
2026 World Baseball Classic 開催記念
WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンプリートセット＞」
WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき
● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品
● 純金製小判 合計60グラム（スタンダード・エディションとプレイヤーズ・エディション 10枚の特別セット）
● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き
● 大谷翔平選手や山本由伸投手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップから10枚をセレクト
● 国内数量100セット限定発売、専用ケースにシリアルナンバー入り
価格：税込み 5,940,000円
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-COMPLETE-K24
※コンプリートセットは、数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えた注文は承
れませんので、ご了承ください。
※コンプリートセットは、お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせて
いただきます。
2026 World Baseball Classic 開催記念
WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜スタンダード・エディション＞」
WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき
● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品
● 純金製小判 10グラム
● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き
価格：税込み 990,000円
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-K24
2026 World Baseball Classic 開催記念
WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜スタンダード・エディション＞」
WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき
● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品
● 純金製小判 5グラム
● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き
● 大谷翔平選手や山本由伸投手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ
価格：税込み 495,000円
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-PLAYERS-K24
Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.
IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて期間限定受注販売中
販売期間：2026年3月31日（水） 17時00分 まで
※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
詳しくは、IMAYO 公式オンラインショップの特設サイトをご覧ください。
特設サイト :
https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-WBC-2026
■WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO 取扱店舗・公式オンラインショップ 詳細
IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/
Mail：info@imayo-boutique.jp
IMAYO 京都御池店
〒604-0954 京都市中京区御池通柳馬場通東入ル
京都御池創生館 1階
京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分
定休日：⽕・水曜日 営業時間：11:00～19:00
電話：075-741-7027
ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾
〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
ジェイアール京都伊勢丹 9階
JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結
定休日：不定休 営業時間：10:00～20:00
電話：075-342-5673（直通）
その他、全国主要百貨店および小売店にて好評受注販売中
※SHINCA 銀座 での取扱はございません。
株式会社 今与について
1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。
詳細を見る :
OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY
SHOHEI OHTANI × IMAYO
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-WBC-2026