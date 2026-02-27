2026 World Baseball Classic 開催記念　WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO 好評販売中

株式会社 今与WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、2026 World Baseball Classic の開催を記念して、WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO を、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて期間限定受注販売中です。

2026 World Baseball Classic の開催を記念して、「今与」ならではのオフィシャルコラボレーションアイテム「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判」が誕生しました。

2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンプリートセット＞2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜スタンダード・エディション＞2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜プレイヤーズ・エディション＞



本商品はWORLD BASEBALL CLASSICの公式ライセンスを受けた、国内限定販売の希少な逸品です。2026 World Baseball Classic および 侍ジャパン のオフィシャルロゴを配した、専用ケースにてお届けします。

■WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL「K24 KOBAN」Presented by IMAYO 商品概要

＜LINE UP / 01＞

2026 World Baseball Classic 開催記念

WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL

「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞」

WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき

● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品

● 純金製小判 合計15グラム（スタンダード・エディションとプレイヤーズ・エディションのセット）

● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き

● 大谷翔平選手や山本由伸投手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ

価格：税込み 1,485,000円

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-COMBO-K24

＜LINE UP / 02＞

2026 World Baseball Classic 開催記念

WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL

「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンプリートセット＞」

WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき

● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品

● 純金製小判 合計60グラム（スタンダード・エディションとプレイヤーズ・エディション 10枚の特別セット）

● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き

● 大谷翔平選手や山本由伸投手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップから10枚をセレクト

● 国内数量100セット限定発売、専用ケースにシリアルナンバー入り

価格：税込み 5,940,000円

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-COMPLETE-K24

※コンプリートセットは、数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えた注文は承

れませんので、ご了承ください。

※コンプリートセットは、お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせて

いただきます。

＜LINE UP / 03＞

2026 World Baseball Classic 開催記念

WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL

「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜スタンダード・エディション＞」

WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき

● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品

● 純金製小判 10グラム

● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き

価格：税込み 990,000円

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-K24

＜LINE UP / 04＞

2026 World Baseball Classic 開催記念

WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL

「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜スタンダード・エディション＞」

WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき

● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品

● 純金製小判 5グラム

● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き

● 大谷翔平選手や山本由伸投手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ

価格：税込み 495,000円

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-PLAYERS-K24

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.

WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO

IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて期間限定受注販売中

販売期間：2026年3月31日（水） 17時00分 まで

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳しくは、IMAYO 公式オンラインショップの特設サイトをご覧ください。

特設サイト :https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-WBC-2026

■WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO 取扱店舗・公式オンラインショップ 詳細

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail：info@imayo-boutique.jp

IMAYO 京都御池店

〒604-0954 京都市中京区御池通柳馬場通東入ル

京都御池創生館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日：⽕・水曜日 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027

ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休日：不定休 営業時間：10:00～20:00

電話：075-342-5673（直通）

ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

その他、全国主要百貨店および小売店にて好評受注販売中

※SHINCA 銀座 での取扱はございません。

株式会社 今与について

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

詳細を見る :https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/

IMAYO Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/

IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI × IMAYO

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-WBC-2026