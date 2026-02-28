小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）の、大学受験科についてご紹介いたします。もう間もなく新年度が始まります。受験に早すぎるはありません。余裕を持った準備を臨海セミナー大学受験科はサポートさせていただきます！

臨海セミナー大学受験科は、東大、難関国公立や早慶上理などへ多数の現役合格を輩出しています。対面授業とティーチングアシスタントによる個別対応で、志望校合格を強力に支援します。

■東大・難関大への道

臨海本社ビルにて「2026年度入試報告会 ～東大・難関大への道～」を開催する運びとなりました。これは東大をはじめとする、難関国私立大学の受験を検討されている方々に特化した説明会となります。2026年の大学入学共通テストの結果分析や、東大プロジェクトを始めとした、難関国公立大学、難関私立大学合格への独自システムについてお伝えします。卒業生のインタビューも予定しております。ぜひご期待ください。3/20(金)に新高1（現中3）の生徒・保護者様を対象に「親子で学ぶ大学受験」も開催いたします。

■教室別 説明会

臨海セミナー大学受験科の各教室で、時期に応じて説明会を実施します。現役合格のためのプランを立てましょう！保護者様対象のガイダンスや説明会もございます。★進級から入試までの流れが分かる。大学入試までの道のりは長いようで短いけれど、高校生活もどうなるか不安。これから何に着手すべきか、高校生の悩みを一緒に解決します。★文理選択や学部学科が絞れなくて困っている。大学には行きたいけれど、これといってやりたいことが決まっていない。そんな高校生は多いはず。迷っている君も、前に進む後押しをします。★大学生活についてもっと知りたい。現役で難関大学に合格したT.A.(ティーチングアシスタント)が、自分の受験体験や今の大学生活についても教えてくれます。将来へのイメージが沸くと、勉強へのモチベーションも高まること間違いなし！

■共通テスト トライアル

共通テスト形式の過去問を受験して、特徴的な出題形式を把握しよう!!問題をご自宅に郵送し、解き終わった問題を郵送で送り返していただく形式です。自分のタイミングで受験することができます。

■大学受験 スタート模試

基礎学力を確認し、今後の学習指針を立てるようにしましょう。★自宅でも受験できる問題をご自宅に郵送し、解き終わった問題を郵送で送り返していただく形式です。自分のタイミングで受験することができます。★基礎学力の確認ができる今回の模試は、基礎学力の定着度をチェックできる内容にしています。入試対策を本格化させる前に、基礎学力や弱点の確認ができ、効果的な学習法のアドバイスを受けられます。★受験したい科目を選択することができる臨海オリジナル作成のテストです。1科目でもOK！「英語・数学・国語」から自分の試したい科目を選択してください。

大学受験科事業部長より

受験は知識だけでなく、自ら計画し実行する自己マネジメント力や困難に立ち向かう忍耐力など、将来役立つ「生きる力」を育む機会です。不安な時も私たちが全力で伴走します。自分の可能性を信じて最後まで挑み続け、共に最高の未来を勝ち取りましょう！

臨海セミナー大学受験科は様々なコース、模試、説明会をご用意しております。詳細は以下からご確認ください。

https://www.rinkaiseminar.co.jp/hs

【臨海セミナーについて】臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて551校（2026年3月時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。※生徒数73,074名（2025年9月現在）臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。https://rinkaigroup.com/

