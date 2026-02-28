『STORY』4月号には、Snow Man佐久間大介さんが登場！ 増刊には、卒入学にも使えるTATRASの軽ふわバッグの豪華付録も

〈TOPIC１.〉ファッション大特集は、「リスタートの4月、“自信”をまとうパワー服を！」

株式会社光文社

復職や学び直し、引っ越し、卒入……。新しいステージにワクワクする人もいれば、不安で心が揺れる人も。そんな3月こそ、頑張っている自分を肯定し、士気を高めてくれるアイテムが頼りになります。人生をともに歩みたい十年名品から、「信頼感があって今っぽい」シゴト服、会話のきっかけをくれる“ひっかかりオシャレ”まで。変化の春に力をくれる、大人の名品をたっぷりお届けします。

〈TOPIC２.〉増刊号には、進化した「TATRASの軽ふわバッグ」の特別付録つき！

一昨年、昨年と発売と同時に大きな反響を呼んだTATRASの軽ふわバッグ。今年は上品なネイビーに進化しました。仕事はもちろん、セレモニーにも浮かないネイビーは、どんなシーンも頼れて万能です。40代のリスタートに寄り添い、春のあらゆるシーンをオシャレに格上げしてくれます。

〈TOPIC３.〉大沢あかねさん新連載「右肩上がりのキレイの秘密」がスタート！

“まるで別人級の美しさ！”と驚かれた、衝撃の『STORY』初登場から約一年半。大沢さんの美の進化はとどまることを知りません。年を重ねるごとに美しさが増すその秘密とは？ 大沢さん流の、ゆるっと楽しめる美容連載がスタートします。

〈TOPIC４.〉「超絶男子図鑑DX」には、佐久間大介さんが登場

今号から、大人気連載「超絶男子図鑑」が「超絶男子図鑑DX」として4pにパワーアップ。DXの初回を飾るのは、Snow Manの佐久間大介さん。声優としても大活躍の彼が出演する映画がここ1年強で3本公開、3月にはついに初単独主演映画が公開に。グループの士気を高めるモチベーターでもある彼の演技に乗せた思いとは、今後の展望とは？

【雑誌詳細】

『STORY』2026年4月号

発売:光文社

発売日:2026年2月28日(土)

価格：本誌＝特別定価1,060円（税込み）増刊＝特別定価1,620円（税込み）

ご購入はこちらから

【本誌】

〈Amazon〉

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLR8DJ1L



〈セブンネットショッピング〉

https://7net.omni7.jp/detail/1265933512



〈楽天ブックス〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/18526846/



【増刊】

〈Amazon〉

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGDKSH1Z



〈セブンネットショッピング〉

https://7net.omni7.jp/detail/1265362993



〈楽天ブックス〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/18526847/



※一部完売店も出ております、高額転売にご注意ください。全国の書店、コンビニエンスストアにて発売中。