【会いに行けるアイドルVTuber】らびぱれ!!が新宿に降臨！3/22(日)オフラインミニライブ開催。完売の先へ、二人が贈る「実在」のステージ。

株式会社Blackbox

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_YpBv38Xzz0 ]

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営するVTuberプロダクション「ラブボックス」所属のアイドルユニット『らびぱれ!!』は、2026年3月22日（日）、新宿にてオフラインライブ「らびぱれ!! Mini Live ~ Cheer Me ~」を開催いたします。

1月31日の「第一章完結ライブ」でのチケット完売・満員御礼という快挙に続き、第二章の幕開けとなった公演でも、オリジナルグッズが完売するなど、画面を飛び出しリアルな会場を熱狂させる「会いに行けるアイドルVTuber」としての真価を証明し続けています。

3月22日、勢いに乗る彼女たちが新宿の地でさらに進化したパフォーマンスをファンの目の前で届けます。

■ VTuberの枠を超えた「熱狂の現場」--らびぱれ!!の強み

「らびぱれ!!」は、単なるバーチャルな存在ではありません。オフラインイベントにおいて、ファンと同じ空間をリアルで共有することを最優先しています。

実在に触れる体験： 会場では、等身大の彼女たちがステージに降臨。モニター越しでは決して味わえない、リアルタイムのレスポンスと視線が交差する時間が、熱狂的な物販完売や満員御礼へと繋がっています。

双方向の盛り上げ： オンライン配信での圧倒的な没入感はもちろん、オフライン会場でしか味わえない一体感を追求しています。

■ イベント情報

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Cheer Me ~

日程： 2026年3月22日（日） 開場 11:45 ／ 開演 12:30（※15分前より整列開始）

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

料金： チケット料金 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト： https://lovvebox.zaiko.io/e/cheerme2026(https://lovvebox.zaiko.io/e/cheerme2026)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JDPCvr6MKGw ]

【オリジナル楽曲】Love Vivid Palette【会いに行けるアイドルVTuber / らびぱれ!!】

公式LINE：

◎らびぱれ!!公式：https://lin.ee/sXkMbFz

◎葵空かのん：https://lin.ee/Rki6TZ2

◎狗森よもぎ：https://lin.ee/P3GWyvJ

■ ファンと共に創る新世界

らびぱれ!!の活動の根幹にあるのは、異なる背景を持つ二人が、それぞれの挫折を抱えながらも、互いの存在によって希望を描き直すストーリーです。

自由な衝動を持つ「かのん」と、自らを律する強さを持つ「よもぎ」。

一度は諦めかけた青春を、VTuberとしての活動を通じてもう一度全力で駆け抜けています。

「武道館に連れて行くのではなく、みんなと一緒にいきたい」

グループ結成一周年を経て生まれたこの意識の変化こそが、彼女たちが第二章へ進んだ最大の理由です。二人の調和の中にこそ現代の「再挑戦の美しさ」があり、彼女たちはその姿で、ファンと共に武道館という大きな目標へ向かって歩みを進めています。

タレント情報

狗森よもぎ葵空かのん■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/