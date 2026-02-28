【本日発売】「青の睛の竜の姫」(著：雲田はるこ)が表紙で登場！ ビーボーイゴールド4月号は2月28日発売！
株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、雲田はるこ先生が表紙の雑誌「ビーボーイゴールド2026年4月号」を2月28日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/magazine/232813
ビーボーイゴールド 2026年4月号
今月号は待望の新連載、雲田はるこ先生の表紙が目印!! さらに、なれはてちゃん先生連結ポストカードセットの付録付き！ 読み応えたっぷりなラインナップでお届けします♪
BE・BOY GOLD 2025年4月号本日発売です！！
表紙：雲田はるこ
発売日：2026/2/28
定価 ：980円（税込）
レーベル：BE・BOY GOLD
発売：リブレ
◆ここでしかゲットできない特別付録
なれはてちゃん先生「#激めろ連結ポストカードセット」
ここでしか手に入らない描き下ろし豪華4枚組！
1枚ずつ切り離せば一緒に写真を撮るのにも便利♪
ミシン目で折ると自立するのでそのまま飾れる！
◆ラインナップ
雲田はるこ、ためこう、外岡もったす、でん蔵、まちば、宝井さき 原作／水壬楓子、池 玲文、なれはてちゃん、蝦夷森わに、宇良たまじ、春牛 原作／栗山 青、絶蝶、参号ミツル、八千代ハル
◆収録内容
雲田はるこ先生「青の睛の竜の姫」
海沿いの町で穏やかに暮らす青年が出会ったのは、絶対的ないを探しにやってきた王子さま――!?
待望の新連載スタート!!
ためこう先生「ララの結婚」
ウルジの悔恨、ラムダンの意志。互いへの想いだけが変わらずに留まる
外岡もったす先生「裏切り者のラブソング」
ジーノが嫉妬!? 超いちゃラブ番外編！
でん蔵先生「嫌って言えない木村先輩」
脅されて嫌々の関係…のはずが？
まちば先生「なぁ俺たち付き合っちゃう？」
新連載開始!!
仕事やる気なしモテ男×シゴデキクール美人のリーマンBL！
宝井さき先生 原作／水壬楓子先生「千年奇譚」
風龍の力を手に入れた太子！ しかしそれは人が使ってはならないものだった。一方、弟皇子にも衝撃の真実が明かされて…!?
池 玲文先生「僕がモンスター」
謎だらけの同居人×美人優等生
ひとつ屋根の下サブサスペンス!!
なれはてちゃん先生「よるといぬ」
待望の新連載スタート♪ その笑顔の裏に、隠された本能とは――？
蝦夷森わに先生「部族オメガバース」
明らかになった「オメガ」の価値。
その事実にバドルとヨキは…!?
宇良たまじ先生「Crazy Blood」
樹里の傷を癒した智大の血液。
二人の運命が、静かに動き出す――。
春牛先生 原作／栗山 青先生「白鷺孤飛」
皇子×白鷺の精霊 中華ファンタジーBL
絶体絶命の二人に待ち受ける運命とは…!?
絶蝶先生「不祥事だけはやめてくれ！」
紆余曲折あり恋人になったふたり。
詠の仕事も絶好調!! と思いきや!?
参号ミツル先生「忌神と生贄」
樹の触手に捕食され、目を覚ました蓮は――
八千代ハル先生「氷の公子の閨教育係」
訳アリイケメン公子×経験ゼロの転生美少年
◆２月発売コミックス発売情報
裏切り者のラブソング 4
著：外岡もったす
2026年2月9日発売
定価: 889円（税込）
「俺の"ジーノ"を舐めんなよ」
ボス・ジーノと下っ端構成員のダンテは部下たちには秘密の恋人同士。
こっそりと甘い時間を過ごす日々だ。
そんな二人の前に『ウィル』と名乗る怪しい男が現れる。
とある理由からガルディノを揺るがす『商談』をされ
独り抱え込むジーノだったが、ダンテは強引に心を暴いて――！？
「何もかも俺に吐き出せ全部一緒に背負ってやるから」
愛と絆が深まる新章開幕！
恋の片道切符 上巻
著者: 梁阿渣
原作: 木原音瀬
2026年2月9日発売
定価: 1,186円（税込）
45で初めて、愛されることを知った──。
俳優、千光士薫が目覚めると、隣に男がいた。
酔った勢いで大ファンを名乗るその男、イワンとsexしてしまったらしい。
金色の髪、白い肌── どこをどう見ても、タイプじゃない「純外国産」。
おまけに一回も使ったことのないアナルも開通させられていた！！
京都育ちのイワンは、なんと童貞で、千光士が「初めての人」だという。
この関係、いったいどうなる!?
恋の片道切符 下巻
著者: 梁阿渣
原作: 木原音瀬
2026年2月9日発売
定価: 1,186円（税込）]
シタいからじゃない。好きだからそばにいるんです。
盛りの付いた犬のように千光士を求めてくる年下彼氏・イワン。
鏡に映る自分のカラダは、ぶよぶよのタルタルだ。
実はこいつ、俳優の自分が「演じてる役」が好きなだけかも!?
『この無様な肉体、見せられない!!』
今夜も求めてくる彼に千光士は「セックス禁止令」を言い渡す。
憤るイワンだったが!?
◆３月発売コミックス発売情報
In These Words 5
著：Guilt｜Pleasure
2026年3月10日発売
定価: 856円（税込）
警察から連続殺人犯捜査の協力依頼をされた精神科医・克哉。
しかし殺人鬼に魅入られた克哉は監禁され、犯され、体を切り裂かれる…！
瀕死の状態で逃げ出すが、殺人鬼の顔を思い出せなくなっていた。
凶行を止めるため、克哉は記憶と引き換えにある処置を受けることを決意するが
それは愛する恋人の記憶も消す処置で…!?
アメリカ・アジアで活躍中のアメコミ超人気作家・咎井 淳が描く
血と衝撃に満ちた衝撃作！
ボクの旦那様５.
著：直野儚羅
2026年3月10日発売
定価: 823円（税込）
ウサギの獣人で貴族のフリモシュは、ユニに嫌がらせをした罰として家から追い出され辺境の修道院に置き去りにされてしまう。
畑仕事や薬作りなどに悪戦苦闘しながらもフリモシュは狼の獣人・ロボや修道院にいる子どもたちと暮らし始める。
ずっと役に立たないと言われ続けていたのに、ここでは自分の魔法の力がみんなに褒められて、人に認められる喜びを初めて知ったフリモシュ。
そして、ぶっきらぼうながらもいつもそばで見守ってくれるロボの存在はフリモシュの心を少しずつ変えていき――。
一方、修道院のまわりでは次々と物騒な事件が起こって…!?
クール狼×ツンデレウサギ
大人気もふもふ獣人シリーズ第5弾！
ファインダーの逃避行 初回限定版
著：やまねあやの
2026年3月26日発売
定価: 990円（税込）
優しいご近所さんに囲まれて昼間は働き、夜は激しく求めあい、最高に甘く平和な時間を過ごす二人。
スペイン編、感動のクライマックス！
初回限定版は数量限定！
ここでしか読めない描き下ろしマンガ収録の小冊子付き!!
雲田はるこ先生の表紙イラスト図書カードが当たる愛読者プレゼント
アンケートに答えると下記豪華賞品が当たるビーボーイゴールド愛読者プレゼント実施中！
各先生への熱いメッセージお待ちしています。
１.表紙イラスト図書カード500円分 5名様
２.QUOカード1,000円分 10名様
＜応募のきまり＞
巻末アンケートハガキ、もしくはWEBアンケートにて１.～２.の賞品いずれかを選択いただき、ご応募ください。そのほかの方法で応募されても無効になりますのでご注意ください。
<〆切>
はがき：3月27日(金)消印有効
WEB：3月27日(金)23:59までに送信いただいたもの
※当選者発表は発送をもって代えさせていただきます。
※当選された賞品の転売は禁止させていただいております。
https://bit.ly/4qanHEI
公式WEB＆SNS
●ビーボーイWEBページ
https://www.b-boy.jp/
●「ビーボーイ編集部」X（旧Twitter）アカウント
ビーボーイ編集部 @bboy_editor
https://x.com/bboy_editor
●「ビーボーイ編集部」instagramアカウント
ビーボーイ編集部 @bl_bboy_ig
https://www.instagram.com/bl_bboy_ig/
株式会社リブレとは
「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」
私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。
https://libre-inc.co.jp/"