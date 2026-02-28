「フラワーフェスティバル2026」を開催します！（国営昭和記念公園）
(C)Yukihito Ono
国営昭和記念公園（立川市・昭島市）では、「フラワーフェスティバル2026」を3月20日（金祝）から5月24日（日）までの期間で開催いたします。
期間中はナノハナを皮切りにサクラ、チューリップ、ネモフィラ、シャーレーポピーなどが次々と開花・見頃を迎えます。また、春限定の飲食メニューや、花の魅力をより楽しむことができるイベントも多数開催予定です。
フラワーフェスティバル2026 主な花情報
みんなの原っぱ・ナノハナ（過去の様子）
ナノハナ
開花：2月下旬～4月中旬
場所：原っぱ東花畑・原っぱ南花畑
数量：25万本
面積：約5,577平方メートル （東）・約2,883平方メートル （南）
桜の園・ソメイヨシノ（過去の様子）
サクラ
開花：3月下旬～4月中旬
場所：桜の園・旧桜の園など
数量：約1,500本
渓流広場・チューリップ（過去の様子）
チューリップ
開花：4月上旬～中旬
場所：渓流広場・チューリップガーデン
数量：260品種25万球
面積：約18,640平方メートル
みんなの原っぱ・ネモフィラ（過去の様子）
ネモフィラ
開花：4月中旬～5月中旬
場所：原っぱ西花畑
数量：20万本
面積：約5,757平方メートル
ハーブの丘・ブーケガーデン（過去の様子）
ブーケガーデン
開花：4月中旬～5月下旬
場所：ハーブの丘
数量：約20品種10万本
面積：約2,000平方メートル
花の丘・シャーレーポピー（過去の様子）
シャーレーポピー・カスミソウ
開花：5月上旬～下旬
場所：花の丘
数量：180万本
面積：約10,490平方メートル
※開花時期は気温等により変化するため、詳しくは公園ホームページをご覧ください。
今年は全体的に例年より開花が早まる可能性が高いです。
イベント情報
シャーレーポピー×シャボン玉（過去の様子）
ブーケガーデン×シャボン玉（過去の様子）
・シャボン玉のフォトジェニックタイム
毎年大人気のイベントで、花畑にシャボン玉が飛ぶ幻想的な風景をご覧いただけます（雨天中止）。
各日2回開催 １.10：30～11：00 ２.12：00～12：30
みんなの原っぱ・なないろベンチ（過去の様子）
みんなの原っぱ・ミニハウス（過去の様子）
・フォトスポット
見頃の時期に合わせて各花畑に写真映えするスポットを設置します！
例）ミニハウス・線路・扉・ブランコ・ベンチ
・写真撮影イベント
１.チューリップガーデンスペシャル撮影タイム
開園から30分間、チューリップガーデンの立ち入りを制限し、外から無人の状態を撮影できます。
4月4日（土）9：30～10：00
２.早朝撮影会
開園前に100名限定で特別に入園することができ、人が少ない園内で撮影をお楽しみいただけます。
4月3日（金）・5日（日）7：30～ (事前予約制・有料)
春の公園推しグルメ
オカカフェ
ドーナツ×4＆コーヒー×2
春のピクニックボックスセット
1,900円
渓流広場レストラン
「やわらとん」を使ったメンチカツ弁当
立川産メンチカツ 春の行楽弁当
1,100円
ふれあい広場レストラン
イタリアン野菜のフリット付き
海老とアボカドサラダの春野菜ベーグルサンド
900円
※写真はイメージです。
その他にも航空自衛隊東京音楽隊による野外コンサート、老若男女を問わず楽しめるこどもの日イベントなども開催予定です。
フラワーフェスティバルの情報をまとめた特設サイトも開設しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。皆さまのご来園をお待ちしています。
フラワーフェスティバル2026
【開催期間】
3月20日（金祝）～5月24日（日）9:30～17:00
※4～5月の土日祝は18:00まで
【9:00開園】
5月3日（日祝）・4日（月祝）・5（火祝）・6（水振休）
対象場所：ゲート・サイクルセンター・こどもの森・ドッグラン・花木園展示棟
※駐車場8:30開門、その他施設やサービスの開始時間は通常通り
【入園料】
大人450円、中学生以下無料、65歳以上210円
※駐車料金は別途必要
【お問い合わせ先】
国営昭和記念公園 国営昭和記念公園管理センター
住所 東京都立川市緑町3173
電話 042-528-1867
（運営管理）
昭和記念公園 パークス共同体
代表企業 一般財団法人公園財団
構成員 西武造園株式会社
（公式ホームページ）
https://www.showakinen-koen.jp/
（イベント特設サイト）
https://www.showakinen-koen.jp/flower-festival/
（公園公式SNS）
X https://twitter.com/showakinenpark
instagram https://www.instagram.com/showakinenpark/
facebook https://www.facebook.com/showakinenkoen/