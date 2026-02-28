ゴーディー訪問・交流会(2026年2月)実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として行なっている「ゴーディーによる訪問・交流会」にて、2月はホームタウン沖縄市をはじめ、うるま市、那覇市、金武町、豊見城市、北谷町の施設やイベントを訪問しました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

今回の訪問では、ゴーディーと一緒にダンス交流会やボール遊びを楽しんだほか、節分行事やお誕生日会、親子交流会などのイベントにも参加し、多くの子どもたちやご家族の皆さまと交流しました。

節分行事では、ゴーディーが鬼役として登場しました。迫力ある姿に泣いてしまう子もいましたが、上のクラスになるにつれ、豆まきにも勢いが増し、鬼を倒すとハイタッチを交わしながら、節分ならではの楽しい時間を過ごしました。

お誕生日会では「この先生は誰だクイズ」や「ゴーディークイズ」を行いました。ゴーディーが顔を隠して登場すると、すぐに「ゴーディーだ！」と気づく子どもたちの元気な声が響き渡り、大盛り上がりのひとときとなりました。

親子交流会では、フリースロー対決や◯×クイズを実施しました。親子で協力しながら楽しむ様子が見られ、ゴーディーのシュートが決まると会場はさらに盛り上がりました。

沖縄バスケットボール株式会社グループ一同、今後も地域の皆さまとの交流を大切にしながら、沖縄に根ざした活動を継続してまいります。

■訪問先

2月2日(月)青いとり保育園(うるま市)節分

2月3日(火)田場こども園(うるま市)節分

2月5日(木)にじの色こども園(うるま市)ダンス交流会

2月9日(月)第２かぐらこども園(那覇市)ダンス交流会

2月11日(水)このひかり金武宜野座校(金武町)親子交流会

2月16日(月)青いとり保育園(うるま市)ダンス交流会

2月19日(木)ラスカル保育園(うるま市)ダンス交流会

2月19日(木)田場こども園(うるま市)誕生日会

2月21日(土)ひやごんっ子フェスタ(沖縄市)

2月22日(日)第30回豊見城市生涯学習フェスティバル(豊見城市)

2月25日(水)北谷第二幼稚園(北谷町)ボール遊び

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ”沖縄”で”大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

▽おおきなわ特設サイト

