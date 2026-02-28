【オリエンタルホテル福岡 博多ステーション】幸せな苺の香りがいっぱいに広がるスイーツ勢揃い「ストロベリースイーツブッフェ」を2026年3月21日・22日・4月25日・26日の4日間限定開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（所在地：福岡市博多区）は、2026年3月21日（土）・22日（日）、4月25日（土）・26日（日）の計4日間限定で、当ホテルB2Fレストラン「LINK SQUARE（リンクスクエア）」にて『ストロベリースイーツブッフェ2026』を開催いたします。

本イベントは、旬を迎える苺を主役に据えた期間限定の特別企画です。福岡県産あまおう苺をはじめ、選び抜いた苺をふんだんに使用し、華やかなホールケーキから繊細なプティガトー、和のテイストを取り入れた創作スイーツまで、多彩なラインアップをご用意いたします。注目は、ドームを割る瞬間まで楽しめる「シュガードームケーキ」や、目の前でキャラメリゼする実演型「サンマルク」。さらに、自分好みに仕上げる「苺のパフェ」、ライブ感あふれる「苺シェイク」や「苺大福アイス」の実演など、五感で楽しめる体験型コンテンツも充実しています。また、焼きたてでご提供する苺のパイや苺のグラタン、あまおう焼きチーズタルト、ふわとろパンケーキなどのホットスイーツもご用意。苺大福や苺羊羹、わらび餅苺、苺どら焼きといった和スイーツも取り揃え、洋と和の両面から苺の魅力を表現いたします。甘いスイーツだけでなく、揚げたて唐揚げの実演、苺のチャツネを添えたオリエンタルカレー、季節野菜のパスタなど軽食メニューも充実。ランチとしてもお楽しみいただける内容で、ご家族やご友人同士など幅広い世代のお客様にご満足いただける構成となっております。春の訪れを感じる特別な4日間。華やかさとライブ感あふれる空間でお届けするストロベリースイーツブッフェを、ぜひオリエンタルホテル福岡 博多ステーションにてご堪能ください。

【デザートメニュー例】 ※メニューは変更となる場合がございます。

苺食べ比べ / 苺あめ / シュガードームケーキ / サンマルク / 苺のズコットケーキ / 苺のグラタン / 苺のパイ / ガリゲット苺 / スティックケーキ / 苺のオペラ / バクラヴァ苺 / ふわとろパンケーキ / あまおう焼きチーズタルト / 苺のパフェ / プリン / モアールショコラ / チョコクッキーサンド / ピスタチオと苺のムース / 苺のシャンティチョコ / パートドフリュイ / 苺のリングゼリー / 苺のチョコフォンデュ / パン・オ・フリュイ / 苺の形のマカロン / 苺ロール / シフォンケーキマーブル / フレジェ / 苺シェイク / 苺大福 等

【軽食メニュー例】 ※メニューは変更となる場合がございます。

人参しりしり / きな粉棒 / わらび餅苺 / 苺羊羹 / 苺どら焼き / 苺大福 / 茶そば / サラダ巻き / 桜餅 / 牛乳寒天苺ソース / 筍と生ハムのマリネ / フルーツ各種 / 苺とグラフォアのブルスケッタ / ハムたまごサンド / 甘夏とシーフードのセビーチェサラダ / オニオンコンソメスープ / フライドポテトとオニオンリング / カスレ / 菜の花とベーコンのペペロンチーノ / 揚げたて唐揚げ / オリエンタルカレー 苺のチャツネ 等

【ドリンクメニュー例】 ※メニューは変更となる場合がございます。

オリジナルスイーツブッフェカクテル / スパークリングワイン / コーヒー / アイスコーヒー / 紅茶 / アイスティー / ウーロン茶 / オレンジジュース / カルピス / メロンソーダ / 白ぶどうジュース / 山ぶどうジュース / アップルジュース / レモンジュース 等

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション 「ストロベリースイーツブッフェ」

■ 日 程：2026年3月21日（土）/ 22日（日） 4月25日（土）/ 26日（日）

■ 時 間：13:30～15:00（90分） *オーダーストップ14:30

■ 場 所：B2F / Restaurant LINK SQUARE（リンクスクエア）

■ 料 金：大人 4,000円（税込）/ 小学生以下 1,500円（税込）*3歳以下無料 *完全予約制

※キャンセルの際は、2日前の19:00迄。以降は料金の100％のキャンセル料が発生いたします。

ご予約・お問い合わせ ：レストラン予約課（10:00-19:00） TEL 092-461-2101

■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。

■ Restaurant LINK SQUARE

上質な空間でブッフェ形式の食事が楽しめるレストランです。朝は、福岡ならではのご当地メニューを含む豊富な和洋食を。ランチは、メイン料理を選べるセミブッフェを時間無制限で。ディナーでは、旬の食材を活かしたバラエティ豊かな料理を味わえます。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

X：https://twitter.com/Oriental_HR

CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental

■ 株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,593名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年1月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/