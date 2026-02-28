『2026 KIM NAM GIL FANMEETING in JAPAN ‘G . I . L’』本日2/28(土)18時よりファンクラブ2次先行(抽選)受付開始！

株式会社 J HARMONY

いつもキム・ナムギルを応援していただき、誠にありがとうございます。



『熱血司祭』シリーズや『トリガー』など話題作への出演で注目を集めるキム・ナムギルが、昨年に続き今年も皆さまに会いに日本へやって来ます！



今回の『2026 KIM NAM GIL FANMEETING in JAPAN ‘G . I . L’』は、大阪・東京の2都市で開催。

ステージ上でのトークはもちろん、キム・ナムギルだからこそ叶う、濃密であたたかな時間を皆さまと共有する予定です。





さらにリハーサル観覧付きのVIPチケットもご用意いたしました！本番とはまた違う雰囲気を間近で感じられる、貴重な機会となりますので、ぜひご注目ください。ファンクラブ2次先行（抽選）が本日2月28日(土)18時から受付スタート！皆さまのご来場を心よりお待ちしております！【公演タイトル】2026 KIM NAM GIL FANMEETING in JAPAN【公演スケジュール】■大阪/NHK大阪ホール2026年4月18日(土) 開場14:00/開演15:00■東京/LINE CUBE SHIBUYA2026年4月19日(日) 開場16:00/開演17:00※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。【チケット料金】■VIPチケット\19,800(税込)＜VIPチケット特典＞・リハーサル観覧■一般チケット\14,300(税込)※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要となります。※別途プレイガイドの手数料がかかります。※特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。※特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕をもってのご参加をお願いいたします。【枚数制限】1名様につき各公演4枚まで【ファンクラブ2次先行(抽選)】受付期間：2026年2月28日(土)18:00～3月4日(水)23:59当選発表：2026年3月7日(土)18:00～

お申し込みはキム・ナムギル ジャパン オフィシャル ファンクラブ「COMMUNITY」より

※ファンクラブ先行期間内に有料正会員へご入会いただいた方もお申し込み可能です。

※ご入金の反映に時間がかかる場合があります。ファンクラブ先行をご希望の方は、3月4日(水)15:00までにご入会手続きをお済ませください。期限までにご入会が確認できない場合、先行申し込みができない可能性がありますのであらかじめご了承ください。

※先着順ではございません。受付期間内にお申し込みいただいたすべての方を対象に、厳正なる抽選を行います。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。



【その他チケット販売スケジュール】

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年3月12日(木)18:00～3月31日(火)23:59



■グローバル先行(先着)

受付期間：2026年3月12日(木)18:00～3月31日(火)23:59



■一般販売(先着)

受付期間：2026年4月3日(金)18:00～各公演の2日前まで

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」「グローバル先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。



■お問い合わせ先

KIM NAM GIL JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

平日10:00～17:00 (12:00~13:00を除く)

support@kimnamgil.jp

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、キム・ナムギル ジャパンオフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。

オフィシャルサイト： https://kimnamgil.jp/

オフィシャル X：https://x.com/kngjapan