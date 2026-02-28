【新規サービス開始】家族のケア（介護・看病・育児）と仕事の両立を支援する伴走型サポートサービス『ENCHORD CAREER』を正式ローンチ

株式会社ENCHORD

株式会社ENCHORD（本社：東京都港区、代表取締役：高垣内 文也）は、家族のお世話（介護、看病、育児など）と仕事の両立に悩むビジネスパーソンを対象とした伴走型サポートサービス『ENCHORD CAREER』を正式にローンチいたしました。 国家資格キャリアコンサルタントや両立経験者による「個別相談」、当事者同士が繋がる「オンラインコミュニティ」、両立に理解のある企業の「お仕事マッチング」をワンストップで提供し、ケアラーが自分らしく働き続けられる社会の実現を目指します。 （サービスサイト：https://enchord.co.jp/ ）

■ サービス提供の背景

現在、日本では働きながら家族の介護や看病、育児を行う人が増加しています。一方で、仕事とケアの板挟みによる離職やキャリアの停滞は深刻な社会課題となっています。 「家族のお世話のあり方は、人の数だけ違う」。だからこそ、一人で抱え込み、心身の限界を迎えてしまう方が少なくありません。株式会社ENCHORDは、仕事とケアを「どちらか一方に選ばせる」のではなく、「どちらも大切にできる社会」をつくるために誕生しました。

■ 『ENCHORD CAREER』のサービス概要と3つの特徴

ENCHORDは、家族のケアと仕事の両立を目指す方に向けた伴走型サポートを無料で提供します。

1. 経験者・専門家による「個別相談」

まずは1時間のオンライン個別面談を実施します。国家資格キャリアコンサルタントや、実際に家族のケアと仕事の両立を経験してきたメンバーが対応します。誰にも話せなかった想いやモヤモヤの整理から、具体的な解決方法の模索まで、一人ひとりのご事情に配慮しながら一緒に考えます。

2. 孤独を解消する「コミュニティ参加」

一人で頑張り続ける孤立感を防ぐため、同じような境遇にいる方々が繋がるオンラインコミュニティにご招待します。お互いの情報共有や励まし合いが、両立を頑張り続けるモチベーションに繋がります。

3. 両立を支援する「お仕事情報の共有」

ENCHORDでは、家族のお世話と仕事の両立に理解があり、ともに実現を支援してくれるパートナー企業を開拓しています。コミュニティに参加いただいた方へ、ご自身のライフスタイルに合った企業のお仕事情報をお届けします。また、希望者へはパートナー企業やENCHORDからのスポットワークのお仕事を紹介し、実務経験を積んでいただくことも可能です。

■ 代表メッセージ（株式会社ENCHORD 代表取締役 高垣内 文也）

私自身も、長い間家族のケアと仕事の両立に悩み、思うように進めない時期を経験しました。その時間は決して楽ではありませんでしたが、今振り返ると、人の痛みや強さを深く理解するきっかけでもありました。

同じように家族を支えながら「自分の人生も大切にしたい」と願う人を、心から応援したいと思っています。あなたの「一歩踏み出したい」という想いを、私たちは全力で支えます。

■ ロゴマークに込めた想い

ENCHORDの根源にある「自ら立つ人」の姿を象徴的にデザインしました。1文字1文字を「人」に見立て、高めの重心で構成することで、「自分らしく立つ」「少し背伸びをして挑戦する」姿を表現しています。 「C」と「O」のわずかな傾きは、人と人が寄り添い、転びそうになったときも誰かが支える瞬間をイメージしています。ケアラーも自分らしく生きられる社会の実現に向けて、ENCHORDは伴走し続けます。

■ 会社概要

会社名：株式会社ENCHORD 代表取締役：高垣内 文也

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 15階

営業時間：月~金：9：00～18：00

サービスサイト：https://enchord.co.jp/

お問い合わせ先：info@enchord.co.jp