【異例の速度で達成】開始4時間で目標達成、2日間で1,000万円突破。世界的バレエダンサー イワン・ワシリーエフ復活公演、日本での「世界初演」が確定。S席リターンが即日完売。

株式会社MOST

株式会社MOST（本社：東京都世田谷区、代表取締役：福田昂平）は、世界的バレエダンサー／振付家イワン・ワシリーエフ氏が手掛ける世界初演の新作バレエ『Love Of My Life』（2026年8月上演）の開催に向けたクラウドファンディングにおいて、日本のバレエ興行史上でも極めて異例の記録を樹立したことをお知らせいたします。

2月24日（火）19:30のプロジェクト公開からわずか 4時間で初期目標金額の500万円を達成。さらに公開2日目には支援総額1,100万円を突破（達成率220%超）いたしました。この圧倒的な支援を受け、本公演の開催が正式に確定したことを宣言いたします。

■ 特典付き上位チケット（S席）が即日完売

特に注目すべきは、リターンの目玉であった**「エメラルドチケット（数量限定S席特典プラン）」が、両日分とも公開直後に即完売**となった点です。20,000円の高単価リターンが瞬時に「在庫なし」となる異例の事態は、ワシリーエフ氏の復活に対するファンの期待値の高さを証明しています。これを受け、現在チームでは追加リターンの検討を急いでおります。

2025年8月18日、日本で起きた「奇跡」――“終わり”を、“始まり”に変えた歓声

■ 支援の背景：ワシリーエフが日本に遺す「最後の炎」への共鳴

今回の爆発的な支援の背景には、昨年一度は「引退」を口にしたワシリーエフ氏が、日本のファンの熱狂によって「もう一度、日本で踊る」と決意したドラマチックなストーリーがあります。

「自身のバレエ人生の炎を、日本という地で次世代へ継承したい」 この切実な想いが、SNSやライブ配信を通じて瞬く間に拡散。MOST社の提携パートナーである株式会社LaBALL（代表：岡脇柚太加）とも連動し、既存のバレエファンの枠を超えた大きな社会現象へと発展しています。

クラウドファンディング開始を記念し写真展とトークイベントを開催。代表の福田（写真右側）/ 写真家、後藤奈津子（写真中央）

■ リアルとオンラインが交差する「熱狂の可視化」

クラウドファンディング開始を記念し、2月24日には東京タワー内「TTA STORE」および浜松町にて、写真展とトークイベントを同日開催いたしました。

本日のためにロシアより一時帰国したばかりの代表・福田昂平、および本プロジェクトの撮影総監修を手掛ける写真家・後藤奈津子が登壇。前回の公演『Alexandrite Gala』の舞台裏を捉えた作品群を解説しながら、新作『Love Of My Life』に込めた想いを語りました。会場には、この「伝説の第二章」を共に創る「共犯者」となるべく、多くの支援者が駆けつけ、ライブ配信の同時視聴者数も過去最高を記録。オンラインとオフラインが一体となった熱狂的なカウントダウンと共に、プロジェクトが始動しました。

達成の瞬間をチームと喜ぶMOST代表：福田昂平（写真中央）

■ 目標金額達成を受け「ボーナスステージ」の解禁を決定

初期目標を大幅に上回るご支援をいただいたことで、舞台制作のクオリティをさらに引き上げることが可能となりました。株式会社MOSTでは、支援者の皆様への還元として、以下のアップデートを盛り込んだ「ボーナスステージ（ストレッチゴール）」の策定を開始いたします。

■ 世界初演 新作バレエ『Love Of My Life』について

本作は、ワシリーエフ氏が「自身の半生」と「日本への感謝（スパシーバ）」をテーマに、全編を通して振付・演出を手掛ける完全新作です。

特徴: クラシック音楽と伝説のロックバンド「QUEEN」の名曲群が融合。

演出: 観客の拍手やエネルギーが舞台の進行を左右する「観客参加型」の革新的な構造。

出演: 世界トップクラスのソリストに加え、日本の将来を担う若き才能たちが共演。

■本公演の特徴

1）観客参加型：本番で作品が完成する

観客の反応、会場の熱量を“演出構造”として組み込む挑戦。

舞台と客席が境界を越え、作品がその夜、その瞬間に完成します。

「観る」から「参加する」へ。――この体験こそが、本企画の核心です。

2）音楽：クラシック×象徴的な楽曲群

チャイコフスキーをはじめとするクラシックの響きに、ワシリーエフが大切にしてきた楽曲群を織り交ぜ、物語と感情を立ち上げます。

（※一部にQUEENの名曲群を使用予定）

3）国境を越えたキャストと制作規模（約40名）

海外劇場勢と日本の人気ダンサーを含む約40名規模で構成。

国境もジャンルも越えた作品を、“日本のために”創り上げます。

これは、ワシリーエフにしか成し得ないプロジェクトです。

いまが最強のワシリーエフ「恐怖から逃げない」復活の証明

引退したのに復活？

昔と変わった？

そう言われるかもしれない。



それでも彼は、その恐怖から逃げませんでした。

再び舞台に立つということは、ダンサーにとって“命の再点火”です。

そして彼をその場所へ押し戻したのは、2025年8月18日の客席が生んだ歓声でした。

今回の新作は、ワシリーエフが日本へ返す「感謝」そのもの。

満員の会場がひとつになった瞬間、8.18を上回る景色が生まれます。

私たちは、その瞬間を皆さまと共に創りたいと考えています。

公演実現の鍵は「制作費」――だから今、クラウドファンディングを開始

国際的なキャスティング、舞台技術、稽古環境、音楽面（生演奏準備を含む）、衣装・美術・制作進行。

本企画の実現には、通常の公演を超える制作費が必要です。

株式会社MOSTは、支援者の皆さまとともにこの舞台を完成させるため、クラウドファンディングを開始しました。

いただいたご支援は、舞台の質の向上と制作のためにのみ使用し、活動報告等を通じて 創作の過程も継続的に共有 いたします。

そして――

目標達成により公演開催が確定。達成後には “ボーナスステージ”解禁 も予定しています。

支援者へのリターン

支援金額に応じて、直筆メッセージ、バックステージ映像、制作日誌配信、特別な称号（クレジット等）など、「伝説創造」への参加証となるリターンを用意しています。

高額支援者向けには、リハーサル見学や交流機会など、通常では体験できない特別な機会も予定しています。

復活、そしてその先に見える未来へと！ともに未来を作る「共犯者」求む。

クラウドファンディングページURL(https://camp-fire.jp/projects/912393/view?utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show)

https://camp-fire.jp/projects/912393/view?utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show

公演概要

公演名：世界初演 新作バレエ『Love Of My Life』

日程：

・2026年8月18日（火）18:30開演（17:45開場）

・2026年8月19日（水）17:00開演（16:15開場）

会場：めぐろパーシモンホール 大ホール（東京都）

脚本・演出・振付：イワン・ワシリーエフ

音楽：クラシック音楽 ほか（※一部にQUEENの名曲群を含む）

主催・企画：株式会社MOST

運営：株式会社LaBALL

制作：株式会社Jewels

協力：谷桃子バレエ団、スタジオ・アーキタンツ、大人バレエアカデミー株式会社、Ballet Pass、バレエスタジオフェリーチェ

後援：一般社団法人日本文化芸術振興協会

公式アンバサダー：高橋杏

クラウドファンディング概要

目標金額：5,000,000円

募集期間：2026年2月24日～54日間

目的：本公演の制作費（舞台・音楽・キャスト招聘・技術・美術・運営等）

※目標達成により公演開催が確定。達成後には追加企画の解禁を予定。

「Alexandrite Gala展～レンズの向こう側、幕の閉じた先に」

期間 2026年2月24日－2026年3月29日まで（最終日18時まで）

場所： TTA STORE内（営業時間11時－19時30分）

撮影監修：後藤奈津子（株式会社LaBALL）

【会場限定販売】

本開催を記念して東京タワーフットタウン２階 TTA STOREにて会場限定特別価格にて販売いたします。

限定ステッカー（3種セット）3,300円(税込）

限定ポストカード（3種セット）1,650円(税込)

限定缶バッジ 660円(税込)

限定パネル写真：10,000円～

数に限りがございますので予めご了承ください。

詳細ページ(https://tta-keikaku.jp/newsschedule/1540/)

株式会社MOST コメント

「2025年8月18日、日本の客席が生んだ“ブラボー”は、ひとりの表現者を救い、次の創作へと繋がりました。

『Love Of My Life』は、ワシリーエフから日本への恩返しであると同時に、舞台と観客が一体となって“作品を完成させる”という挑戦です。

この世界初演を、ぜひ皆さまと一緒に実現したいと願っています。劇場で、そしてこのプロジェクトの過程で、同じ物語を共有してください。」

お問い合わせ先

株式会社MOST

Email：info@most-arts.com

担当：東海林 暁子

TEL：080-5434-9983