株式会社KADOKAWA

《東京会場》

会期／2026年3月1日（日）～2026年3月16日（月）

会場／松坂屋上野店 6階催事場

《大阪会場》

会期／2026年3月28日（土）～2026年4月20日（月）

会場／大丸梅田店 7階特設会場

明日3/1(日)開幕！会場の様子を一部公開

「ダンガンロンパ15周年記念展」が、いよいよ明日より一般開催スタート！

明日3月1日(日)より、松坂屋上野店 6階催事場 にて、

ゲーム「ダンガンロンパ」の15周年を記念した、シリーズ初となる大規模展覧会を開催いたします。

モノクマの完全録り下ろしボイスによる「学園長挨拶」、

60以上のキャラたちが一堂にお出迎えする「通信簿」エリアなど、

様々なイラストやギミックを使用した展示・見どころが盛りだくさん！

さらに、会場内でお楽しみいただける謎解きゲームも！

本展描き下ろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売予定です。

本リリースでは、ひと足早く会場の様子を一部ご紹介いたします。

皆さまのご来場を、心よりお待ちしております！

【注意】

※展示にはゲーム内容のネタバレが含まれます。

＜会場マップ＞

＜会場写真＞

特集番組の放送が決定！

学園長挨拶通信簿マップ＆言弾（コトダマ）学級裁判おしおき資料室ここは…？

3月10日(火)に、「ダンガンロンパ15周年記念展」大特集SPを

TOKYO MXにて放送いたします。

「モノミ」役の新声優 大代キヌ太さんが、特別ゲストとしてご出演！

本展の魅力や、大代さんが会場内を回っている様子をギュッとまとめてお届けします。

テレビでも「ダンガンロンパ15周年記念展」を是非ご覧ください！

＜番組名＞

「ダンガンロンパ15周年記念展」大特集SP

＜放送予定＞

放 送 局 ：TOKYO MX

放送日時：3月10日(火) 21:54～22:00

※放送日時は予告なく変更される場合がございます。

＜配信予定＞

TVer、YouTubeにて無料見逃し配信

開催概要

■会期・会場

《東京会場》

会期／2026年3月1日（日）～2026年3月16日（月）

会場／松坂屋上野店 6階催事場

《大阪会場》

会期／2026年3月28日（土）～2026年4月20日（月）

会場／大丸梅田店 7階特設会場

■公式HP

https://s.mxtv.jp/dangan15th_ex/

■公式X（旧Twitter）アカウント

＠dangan15th_ex

■イベント問い合わせ先

ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート

https://kdq.jp/kdevent

※かならずイベント名をご明記ください

※対応は土日祝日を除く平日となります

※サポートは日本国内に限ります

チケット情報

《東京会場》

■販売場所

・ローソンチケット （Lコード：35095）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex

・イベント会場当日券窓口

■展覧会チケット

開催日程：2026年3月1日（日）～3月16日（月）10:00～19:00（18:00最終入場）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18932_1_0e6c049473d15c0b3721d19689e83576.jpg?v=202602280551 ]

※一般チケットは、開催初日3月1日（日）のみ日時指定、それ以外は期間中有効券となります。

※最終日3月16日(月)は17:00閉場（16:00最終入場）となります。

※「限定グッズ引換券」のみでの入場はできません。別途、内覧会チケット（※販売は終了いたしました）もしくは一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※「会場内ナゾトキチケット」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

《大阪会場》

■販売場所

・ローソンチケット （Lコード：56376）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex-osaka/

・イベント会場当日券窓口

※日時指定対象日は、全券種ローソンチケットでの販売のみとなります。

■展覧会チケット

開催日程：2026年3月28日（土）～4月20日（月）10:00～20:00（19:00最終入場）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18932_2_dadb6bdb67267766d7ae9e21ed96d00c.jpg?v=202602280551 ]

※一般チケットは、3月28日(土)・3月29日(日)のみ日時指定、それ以外は期間中有効券となります。

※日時指定対象日は、全券種ローソンチケットでの販売のみとなります。

※日時指定券は、ご購入された回（日時）以外はご利用出来ません。

※日時指定券について、会期前に完売した日時は、会期中の販売はございません。

※最終日4月20日(月)は18:00閉場（17:00最終入場）となります。

※「限定グッズ引換券」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※「会場内ナゾトキチケット」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

限定グッズ

≪内容≫

・オリジナルケース

・プレミアム箔押し学生証

・万年カレンダー

（絵柄6種／日付7パターン）

・チケットホルダー

・ミニ色紙

※「限定グッズ引換券」をお買い求めください。

※「限定グッズ引換券」のみでの入場はできません。別途、一般チケット(前売・当日)をご購入ください。

チケットに関する注意事項

・ローソンチケットでご購入したチケットはすべて【紙チケット】となります。事前に発券のうえご来場ください。

発券方法等の詳細はローチケ公式サイト「チケット引取方法について（https://l-tike.com/guide/receipt.html）」を

ご参照ください。

・「限定グッズ引換券」および「会場内ナゾトキチケット」は、先着制販売です。なくなり次第販売終了となります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」は会場でのお渡しになります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」はチケット1枚につき、1点のお渡しとなります。

・「限定グッズ」のお渡しには、1点につき入場券（内覧会チケット・一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。

また、1回のご入場で複数の「限定グッズ」をお渡しすることはできません。

・「会場内ナゾトキキット」のお渡しには、1点につき入場券（一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。

また、1回のご入場で複数の「会場内ナゾトキキット」をお渡しすることはできません。

ただし、会場最後のグッズ売り場にて追加でキットを購入することが可能です（別途購入制限が設けられる場合がございます）。

・「会場内ナゾトキキット」は展示エリア内でお楽しみいただけます。 グッズ売り場から展示エリアへの逆流はできません。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」の発送対応はいかなる場合でもお断りしております。

・ご購入されたチケットの変更、交換、払い戻しはお受けできません。

・チケットは換金できません。 また、盗難・紛失の場合でも再発行いたしませんのでご注意ください。

・転売目的でのチケットの購入はお断りいたします。また、譲渡、転売のトラブルについて、主催者は一切の責任を負いません。

・転売されたチケットは無効となり、入場をお断りさせていただく場合があります。

・ご入場の際にご本人確認をさせていただく場合があります。

・お買い上げのチケットには半券が付随しております。

入場前に該当会場の半券を切り離してしまうと入場できませんのでご注意ください。

・購入完了メールや、購入履歴等のご提示では入場できません。

・未就学児は入場無料。小学生以下のお客様には18歳以上の保護者の同伴が必須となります（保護者1名につき2名まで可）。同伴者様もチケットが必要です。

・再入場はできません。

・グッズ売り場への入場にもチケットが必要です。

・チケット代金の他に各プレイガイドで設定された手数料がかかります。

作品紹介

【「ダンガンロンパ」シリーズ】

全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！

学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく“ハイスピード推理アクション"。

これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。

そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。

・ダンガンロンパポータルサイト： https://www.danganronpa.com/

・『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト： https://www.danganronpa.com/2x2/

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.