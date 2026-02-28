野球ファンの聖地として知られる「ベースマン」が、ポップアップストア「BASEBALL AREA」を渋谷モディに期間限定オープン！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fイベントスペースにて、野球専門店「ベースマン」が、2月25日（水）～3月10日（火）の14日間限定でポップアップストア「BASEBALL AREA」としてイベント出店いたします。

■「BASEBALL AREA」とは

野球ファンの聖地として知られる「ベースマン」が渋谷の街に登場。3月5日（木）から始まる「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC） 東京プールpresented by ディップ」を前に、世界を熱狂させる大会公式グッズ販売をはじめ、実際に出場選手が使用した希少なアイテムの展示（レプリカ含む）やフォトスポットを展開し、野球の魅力を全方位からお届けします。

■「BASEBALL AREA」の見どころ

１.WBC公式グッズ販売

人気のレプリカユニフォームや応援グッズを限定販売いたします。

【レプリカユニフォーム（ホーム）】

20,000円（税込）

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC TMで侍ジャパンチームが着用するユニフォームのレプリカ品

【レプリカユニフォーム（ビジター）】

20,000円（税込）

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC TMで侍ジャパンチームが着用するユニフォームのレプリカ品

【レプリカTシャツ A】

7,100円（税込）

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC TMで侍ジャパンチームが着用するTシャツのレプリカ品

【WBC2026フェイスタオル】

3,800円（税込）

WBCを記念したデザインフェイスタオル

２.WBC出場選手の使用商品の展示（レプリカ含む）

実際に使用したバット・グラブなどを特別に展示します。プロ仕様の道具をお近くでご覧いただけます。

■「野球専門店ベースマン（BASEMAN）」とは

「野球専門店ベースマン（BASEMAN）」は、関東を中心に実店舗を展開する野球用品のプロショップで、飯田橋本店、柏、大宮、立川に店舗を構えています。圧倒的な在庫数を誇り、2,000種類以上のグラブや200種類以上のシューズを取り揃えています。オリジナルオーダーグラブや少年野球用品の提供に加え、刺繍・加工サービスも行っており、野球に関するすべてを手に入れることができる「野球の聖地」として知られています。また、充実したオンラインショップも展開しており、全国の野球ファンにその魅力を届けています。

▼ベースマン公式ホームページ

https://www.baseman.co.jp/

■イベント概要

ショップ名：「BASEBALL AREA」

展開場所 ：渋谷モディ 1Fイベントスペース

営業時間 ：11:00～20:00

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。詳しくは渋谷モディHPでご確認ください

※画像はイメージです

▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp