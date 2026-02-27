【ウェスティン都ホテル京都】国賓接遇の器でホテルの景勝「吉水八景」を味わう　たねやとの春限定コラボレーションアフタヌーンティー

株式会社近鉄・都ホテルズ

ウェスティン都ホテル京都（所在地：京都府京都市東山区粟田口華頂町１番地）は、2026年4月1日（水）から5月31日（日）までの期間、ティーラウンジ「メイフェア」にてたねやコラボレーションアフタヌーンティー「吉水八景」を販売します。

滋賀・近江八幡にて1872年より、150年以上の歴史を紡ぐ和菓子舗「たねや」と、京都・蹴上の地に1890年の創業以来、皇室をはじめ国内外の賓客を迎え続けてきた「ウェスティン都ホテル京都」。琵琶湖という水の記憶でつながるふたつの老舗が、はじめてのコラボレーションを実現します。

インスピレーションの源は、1895年に富岡鉄斎と谷口香嶠がホテルの前身「吉水園」を訪れ選定した「吉水八景」。東の郊外を覆う新緑、眼下を流れる琵琶湖疏水、熊野若王子神社を彩る紅葉--ホテルから望む美しい京都の情景にインスピレーションを得て生まれたスイーツ＆セイボリーが、国賓接遇用に誂えた大倉陶園の器に美しく並び、三段のアフタヌーンティースタンドを彩ります。

京都・蹴上では、4月は桜の淡い薄紅、5月は目の覚めるような新緑に彩られる、一年でもっとも鮮やかな季節です。古きを守りながら時代とともに歩んできたたねやとウェスティン都ホテル京都の和洋の技巧が融け合う期間限定、唯一無二のコラボレーションをお愉しみください。

■実施概要

たねやコラボレーションアフタヌーンティー「吉水八景」

ウェスティン都ホテル京都の前身「吉水園」は、琵琶湖疏水の通水式に合わせて1890年4月8日に開園。一方、たねやは琵琶湖を擁する滋賀県近江の地で明治時代から続く和菓子舗。両者は「琵琶湖（水）」という共通のルーツを持ち、伝統を大切に守りつつ常に時代に応じた挑戦を重ねてきた精神においても深く共鳴します。

今回のアフタヌーンティーは、1895年に画家・富岡鉄斎と谷口香嶠が選定した「吉水八景」--ホテルから望む景勝を軸に、たねやの和菓子の技と古き良きフレンチのクラシックな技法を融合。そして、国賓接遇用の器、ホテルの歴史が刻まれた空間--すべてが一体となった、この春だけの特別な体験です。136年前、疏水とともに生まれたホテルの原点を祝う4月から、新緑が映える5月まで。2カ月限りの提供となります。

【吉水八景（よしみずはっけい）】

吉水八景は、1895年（明治28年）、画家・富岡鉄斎と谷口香嶠が吉水園を訪れた際、華頂山を背に立つこの地の風光明媚さに感嘆し、ホテルから望む8つの景勝を選定したものです。丘陵地から市内を見渡すと、四季折々に異なる表情を見せる京都の風景が広がります。両画家は、この稀有な景勝地を讃え、以下の八景として後世に伝えました。

谷口香嶠「京都吉水園八景図」（宇治市歴史資料館提供）

・台嶺霽雪（たいれいせいせつ）--北東に連なる比叡山の雪晴れ

・紫雲鐘声（しうんしょうせい）--西北の紫雲山（金戒光明寺）に沈む夕暮れと鐘の音

・王祠楓葉（おうしのふうよう）--東の熊野若王子神社を彩る紅葉

・応天朝曦（おうてんちょうぎ）--北の大極殿（平安神宮）に昇る朝日

・東郊黄氈（とうこうこうせん）--東の郊外一帯に萌える若葉

・疏水納涼（そすいのうりょう）--眼下を流れる琵琶湖疏水の夏の涼

・花頂秋月（かちょうしゅうげつ）--背後の華頂山を照らす秋の月

・洛中烟雨（らくちゅうえんう）--西方の京都市街を包む春の雨煙

大倉陶園 ホテルオリジナル磁器大倉陶園 ホテルオリジナル磁器

深い藍と金彩が織りなす気品あふれる意匠の国賓接遇のためにホテルが誂えた大倉陶園のオリジナル磁器。秘蔵ともいうべき器を、今回のアフタヌーンティーで披露します。

【販売期間】2026年4月1日（水）～5月31日（日）

【販売店舗】2階 ティーラウンジ「メイフェア」

【販売時間】11：30～/12：00～/14：00～/14：30～/15：00～/15：30～ (2時間制)

【料 金】8,000円

【メニュー詳細】

■ スイーツ

・干菓子（錦玉 キャラメル・寒氷 柚子）

瓢箪型の2種類のお干菓子をご用意。ホテル内にある数寄屋風別館「佳水園」の白砂の中庭を彩り、同園のロゴにも刻まれた瓢箪の意匠を愛らしいひとくちに込めました。

・たねやカステラmini 抹茶モンブラン

ふんわりしっとりと焼きあげたたねや自慢のたねやカステラに、滋賀県産 土山抹茶の抹茶モンブランを纏わせた一品。ご注文を受けてから絞る香り高い抹茶のモンブランをお愉しみください。

・【洛中烟雨】杏仁豆腐（黒蜜・いちご）

吉水八景「洛中烟雨（らくちゅうえんう）」--ホテルから西方に広がる京都市街を、春の雨がやわらかく包む景を表現。なめらかな杏仁豆腐に、黒蜜ソースと京都産いちご「京の雫」を使用したソースの2種をご用意。優しく降る雨に煙る京の風情を、繊細な甘さでお愉しみいただけます。

・【東郊黄氈】麩まんじゅう

吉水八景「東郊黄氈（とうこうこうせん）」--ホテルから東を望むと広がる郊外一帯、春に萌える若葉が黄緑の絨毯のように敷かれた景色を表現。くちどけの優しい麩まんじゅうです。

・搗き餅 無濾過エキストラバージンごま油

京都 山田製油の無濾過エキストラバージンごま油とすり胡麻をかけていただく搗き餅。餅、クラッカーの食感とともにごま油の香りを堪能ください。

・たねやレーズンサンド

たねやのロゴが入ったサクサクのサブレに、西京白味噌とラムレーズンを使用した白味噌餡をはさんでいただくレーズンサンドです。

・【疏水納涼】たねや寒天 抹茶ソース

吉水八景「疏水納涼（そすいのうりょう）」より。夏の爽やかな水音とせせらぎをイメージした寒天はたねや自慢の一品。口に入れた瞬間にほどける寒天の軽やかな口あたりと滋賀県産 土山抹茶ソースの香りが清涼感とともに広がります。

アフタヌーンティー 上段アフタヌーンティー 中段たねやカステラmini 抹茶モンブラン干菓子（錦玉 キャラメル・寒氷 柚子）

■ セイボリー

セイボリーは、古き良きフレンチのクラシックな技法をベースに構成。コンフィ、スービーズ、バロティーヌといった伝統的な調理法で丁寧に仕上げた一皿一皿に、吉水八景の景色を重ね合わせました。そして、たねやふくみ天平の最中には洋の要素を詰め込み、このコラボレーションだからこそ実現した和洋融合の味わいをお楽しみいただけます。

・たねや ふくみ天平の最中種を使用したベーコンとレンズ豆の煮込みの最中

芳ばしく焼きあげたたねやふくみ天平の最中種に、レンズ豆をブイヨンで丁寧に煮込み、ベーコンの塩味とスパイスの香りをまとわせた贅沢な詰め物を。香りと塩味、食感のコントラストが印象的な一口です。

・【王祠楓葉】サーモンコンフィ 玉葱のスービーズ

吉水八景「王祠楓葉（おうしのふうよう）」--ホテルから東に位置する熊野若王子神社を彩る紅葉の景を表現。コンフィ仕立てのしっとりとしたサーモンに、お米と玉ねぎのスービーズソースのやさしい甘みを添え、エディブルフラワーで燃えるような紅葉の色彩を描きます。

・【東郊黄氈】鶏肉と海老のバロティーヌ 抹茶ペルシャード

吉水八景「東郊黄氈（とうこうこうせん）」--ホテルから東方に広がる郊外、一面を覆う新緑の景を宇治抹茶のパン粉で表現。海老と鶏肉をロール状に仕立てたバロティーヌに、ほのかな苦みとともに春の息吹を纏わせました。

・【紫雲鐘声】豆乳じゃがいもスープ パリソワール

吉水八景「紫雲鐘声（しうんしょうせい）」--ホテルから西北に望む紫雲山（金戒光明寺）、そこに沈む夕暮れの空と聞こえてくる鐘の音を映した一品。コンソメと豆乳を使った優しいじゃがいものスープにビーツのソースで夕茜色を描き出します。

たねや ふくみ天平の最中種を使用したベーコンとレンズ豆の煮込みの最中アフタヌーンティー 下段

たねや

1872 年（明治５年）、滋賀県近江八幡に創業した和菓子舗。豊かな自然と深い歴史をかさねた地で、素材にこだわるお菓子づくりを続けています。2015年にはたねや・クラブハリエのフラッグシップ店ラ コリーナ近江八幡を、2025年位は琵琶湖岸にたねやの単独店舗LAGO 大津をオープンしました。折々のお菓子をはじめ、素材を育む「農」や人々のいとなみを支える「水」についても多彩な人と繋がり、様々な取り組みを進めています。

■ご予約・お問い合わせ先

ウェスティン都ホテル京都 レストラン予約係

営業時間 10：00 ～ 19：00

TEL：075-771-7158

URL https://www.tablecheck.com/shops/westin-kyoto-tealounge/reserve

ウェスティン都ホテル京都

京都・東山に位置し、1890年の創業以来、数多くのVIPをお迎えしてまいりました。広々とした館内は、建築家・村野藤吾氏によるデザインが随所に感じられ、歴史的風格とデザインの優美さが息づく空間です。

2021年に完了したリニューアルでは、5つのレストラン&バーが生まれ変わりました。オールデイダイニング「洛空」では眺望を楽しみながら季節ごとのテーマブッフェを、「ドミニク・ブシェ キョート」では、京都産野菜や地元食材を取り入れ、伝統的なフレンチの技法を軸に四季や京都の魅力を表現する洗練された美食をお楽しみいただけます。客室は広々とした空間と独立したバスルームを備え、全室に雲の上で眠るような寝心地の「ヘブンリーベッド」を設置。周辺環境との調和を大切にした洗練された客室の窓からは、中庭の緑や京都市内の眺望をご堪能いただけます。

敷地内で湧出した天然温泉を使用したSPA「華頂」は、2,100平方メートル のゆったりとした広さで心と身体を癒す空間です。村野藤吾氏設計の数寄屋風別館「佳水園」では、客室のバスルームで華頂山から湧出した天然温泉をお楽しみいただけるほか、天然岩石を利用した佳水園庭園も見どころのひとつ。また、スイートルーム宿泊者専用の「Westin Club」やウェスティンワークアウトなど、充実したウェルネス施設も完備しています。四季折々に移り変わる京都の町並みを一望できる屋上庭園など、館内には見どころが多数ございます。

周辺には南禅寺や知恩院、平安神宮などの寺社仏閣をはじめ、美術館や動物園などがあり、京都観光にも便利な立地。日常を忘れて心と体をリラックスできる、安らぎのホテルステイであらゆる旅のニーズにお応えします。



公式ウェブサイト（都ホテルズ&リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto

公式ウェブサイト（マリオット・インターナショナル）

https://www.marriott.com/ja/hotels/ukywi-the-westin-miyako-kyoto/

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/westinmiyakokyoto/

公式Facebook

https://www.facebook.com/westinmiyako.kyoto

公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC0WlDhguzTJky0ZwE_kXrPw