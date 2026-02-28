【ネイティブキャンプ留学】語学学校「LSLC」特別プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する 株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、語学学校 LSLC にて、入学日指定の特別プロモーションを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_28

特別プロモについて

【対象入学日】

・2026年4月1日～2026年5月31日の間にご入学される方

【プロモーション内容】

4週間以上のお申込みで、登録週数に応じて以下の特典が適用されます。

■ 4週間以上お申込みの場合

・お部屋の無料アップグレードが可能

3人部屋 → 2人部屋

2人部屋 → 1人部屋

■ 8週間以上お申込みの場合

・往路の空港ピックアップ代金（30ドル／事前払い）が無料

■ 12週間以上お申込みの場合

・SSP登録代金（7,800ペソ／現地払い）が無料

■ 16週間以上お申込みの場合

・SSP-Iカード申請費用（4,500ペソ／現地払い）が無料

■ 20週間以上お申込みの場合

・マニラ～バコロド間の国内往復航空券代金を補助

※各特典は登録週数に応じて段階的に適用されます。

LSLCの特徴

1. 大学生と学ぶ、リアルなキャンパスライフ！

LSLCでは、フィリピンの大学生と一緒にアクティビティを通じて英語を学べる環境を提供。日本語クラスでの交流を通じて、現地の学生と友達になることで、リアルなキャンパスライフを体験しながら、楽しく英語力を伸ばすことができます。大学の施設も自由に使えるので、まるで現地の学生気分で過ごせます。

2. 毎週の課外授業で冒険しながら学ぶ！

毎週金曜日には、先生と一緒に街中を探索しながら学ぶアクティビティクラスを開催。フィリピン人にインタビューしたり、観光地を巡ったりすることで、教室の外で生きた英語を実践できます。アドベンチャー感覚で学べるから、勉強しながら旅行気分も味わえます。

3. 安心安全の寮生活で新しい仲間とつながる！

新築の学生寮は清潔で、24時間の警備体制と指紋認証システムを導入。Wi-Fiルームでいつでもインターネットが使え、他の留学生たちとも簡単にコミュニケーションが取れるので、留学生活を安全かつ快適に楽しむことができます。

LSLCの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/42紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=42&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。LSLCの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_02_28

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

