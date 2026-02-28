SUPER BEAVER結成21周年の幕開けとなる日本武道館公演2日目の模様を、4月1日WOWOW独占生中継にて放送・配信が決定！さらに“あなたの言葉”を届けるメッセージ募集企画もスタート！

結成20周年を経て、活動の規模を年々拡大させているSUPER BEAVER。日本武道館で行なわれる2DAYS公演の2日目の模様をWOWOWで生中継！

株式会社WOWOW

3月31日と4月1日の2日間、日本武道館で行なわれるSUPER BEAVERの公演「都会のラクダSP at 日本武道館 ～ラクダフロムトウキョウジャパン～」から、4月1日のステージの模様を生中継でお届けする。

SUPER BEAVERが結成されたのは2005年4月1日。2025年度は彼らにとって20周年に当たるメモリアルイヤーだった。自身初のスタジアム単独ライブや国立代々木競技場第一体育館での無料ライブ、さらにホールツアーにアリーナツアーといった精力的なライブ活動をはじめ、初めてのアコースティックアルバムのリリースなど数多くのトピックでファンを喜ばせてきた20周年のアニバーサリー。そうして迎えるのが、2018年に初めてステージに立った日本武道館での2DAYS公演だ。生中継する4月1日のライブは21周年の第一歩となる。そんなエモーショナルな一夜の模様を余すところなくお伝えする。

さらに、結成21周年を迎えるSUPER BEAVERに向けて“あなたの言葉”を届けるメッセージ募集企画がスタート！寄せられたメッセージはメンバーへ直接お届け。あなたの熱い思いをぜひ。

2026年4月1日に結成21周年を迎えるSUPER BEAVERに向けて

“あなたの言葉”を届けるメッセージ募集企画がスタート！

これまで何度も救われて、何度も背中を押されて

「生きててよかった」って思わせてくれた4人へ。

胸の中に留めている今、胸にある「ありがとう」や「エール」の気持ちなど…

“あなたの言葉”を届けませんか？

さりげない一言でも、長く熱い想いでも

寄せられたメッセージはメンバーの元へ直接お渡しに行きます！

参加フォームから、21周年を迎えるSUPER BEAVERに向けてメッセージを送ってください！

あなたのご参加をお待ちしています！

▼参加フォーム

https://forms.office.com/r/5qwgB5iD4g(https://forms.office.com/r/5qwgB5iD4g)

参加締切：2026年3月8日(日)午後11:59まで

＜番組情報＞

生中継！SUPER BEAVER「都会のラクダSP at 日本武道館 ～ラクダフロムトウキョウジャパン～」

4月1日(水)午後6:30～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

収録日：2026年4月1日

収録場所：東京 日本武道館

▼番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/beaver/(https://www.wowow.co.jp/music/beaver/)