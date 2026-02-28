DetonatioN FocusMe バーチャファイターシリーズ初の世界大会「VIRTUA FIGHTER Open Championship Global Finals」に板橋ザンギエフ選手が出場

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）に所属する板橋ザンギエフ選手がバーチャファイターシリーズ初の世界大会「VIRTUA FIGHTER Open Championship Global Finals」に出場いたします。

「VIRTUA FIGHTER Open Championship Global Finals」(以下、「VFOC GF」）は、2026年3月1日（日）に東京・虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE HALL」にて開催されます。

シリーズ初の世界大会となる「Global Finals」には世界各地の予選を勝ち抜いた10名が出場。

板橋ザンギエフ選手は「EVO 2025」における準優勝の実績により、本大会への出場権を獲得いたしました。

本大会の優勝者には、バーチャファイターシリーズ初の世界王者の称号と、10万ドル（約1,500万円）の高額賞金が贈呈されます。

現在はストリートファイター6を主戦場として活躍している板橋ザンギエフ選手ですが、元々はバーチャファイターのトッププレイヤーとして数々の大会を制してきた実績を持ちます。

自身のルーツでもあるタイトルでの初の世界大会開催を受け、真っ先に出場に名乗りを上げたほど、高いモチベーションで本大会に臨んでおります。

古巣での世界王者戴冠を狙う、板橋ザンギエフ選手への応援をよろしくお願い申し上げます。

■『VIRTUA FIGHTER Open Championship』とは

本大会では『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』を使用し、北米、欧州、日本、アジア（日本を除くアジア地域）の4地域で予選が実施されます。最初の開催となる北米予選大会は、2025年5月23日（金）から25日（日）にかけて「COMBO BREAKER 2025」で行われました。

各地域の予選を勝ち抜いた選手には、賞金総額13万ドルのグランドファイナル大会への出場権が与えられます。

https://virtua-fighter.com/jp/championship

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。