僕が見たかった青空・金澤亜美がグループ＆自身初の写真集を発売！ 秋元康からの帯コメントを受け「名作のようなアイドルになれたら」

株式会社東京ニュース通信社僕が見たかった青空 金澤亜美1st写真集「プロローグ」の発売を記念したイベントが、2月28日（土）に開催。イベントの前に行われた会見に、金澤亜美が登場した。僕が見たかった青空 金澤亜美1st写真集「プロローグ」（東京ニュース通信社刊）

僕が見たかった青空のメンバーで、最新シングル「あれはフェアリー」で表題曲メインメンバー（センター）を務める金澤亜美が写真集を発売。さらに、情報解禁時からSNSを中心に話題となり、発売前重版も決定した。初めての海外、台湾の街並み、出合うもの一つひとつに刺激を受け、その日を、その時を、飾らずに、感情のままに過ごす金澤の様子を、一枚一枚丁寧に切り取った1冊となっている。

初写真集、初海外、初水着撮影…大きな一歩を踏み出せた1冊に

僕が見たかった青空としても、個人としても初の写真集出版について、金澤は「まさか（デビューから）3年目という早いタイミングで出させていただけるなんてまったく思っていなかったのですごくびっくりしたし、その時は実感がなかったのですが、今になってすごいことなんだなと思って、うれしいです」と声を弾ませた。

見どころを尋ねると、「初めてのことがたくさん詰まった写真集になっています。撮っていただいている意識が良い意味で無いくらい、すごく自然に撮っていただいたので、私のいろんな表情が詰まっているなとも思うし、一緒に旅に行ったような気分になれる、今の私のありのままが詰まった写真集です」とアピール。

初挑戦の水着撮影については、「めっちゃ緊張したし不安だったんですけど、開放感もあって、いろんな方が見て褒めてくださってうれしかったですし、大きな一歩を踏み出せたなと思います」と自信を持って回答。「最初恥ずかしかったんですけど、いろんな水着を着させていただいて、シンプルに1つのファッションとして楽しめました」と達成感を感じたようだ。

撮影を終えての心境は、「こんなにずっと撮っていただくことも初めてでしたが、やっぱりすごく楽しいなと思ったのが一番の感想です」とし、「もともと撮っていただくことがすごく好きだったので、これからもいろんな雑誌に出させていただけるように頑張りたいなと思います」と前向きな姿勢を見せた。

初めての海外ロケで、たくさんの思い出があると言うが、その中でも最も“海外っぽさ”を感じたのは、タクシーのスピードの速さだったそう。金澤は「めっちゃ爆走していたんですよ。その時も窓を開けて、外を眺めているカットを撮っていただいていたのですが、もう息ができないくらいの風で、スリルがあってすごく楽しかったです」と振り返った。

表紙は“普段メンバーに見せている表情”!?

にこやかなイメージがある金澤だが、表紙には、自身で選んだというアンニュイな表情を浮かべるカットが採用された。「会見の場や話している時は割とニコニコしているんですけど、意外と（表紙の）こういう顔の方が、メンバーがよく見ている表情だったりもするので、意外と見慣れた顔だなって思う方もいると思うし、多分あんまり見ない顔だなって思う方もいると思います。私はすごく好きです」と告白した。

お気に入りカットには、大胆に背中のあいたデニムのオーバーオールを着用し、風に髪をなびかせ、弾ける笑顔が印象的な1枚を選んだ。「あの時すごく風が強くて、人生で一番の強風だったという思い出もあるし、写真集のSNSアカウントのアイコンにもなっていて、たくさんの方に見ていただけた写真でもあるのかなと思って選びました」とその理由を明かした。

初の写真集発売、うれしさのあまり涙を流すメンバーも

周りからの反響については「ずっと楽しみにしてくれていて、発売されてすぐ買いに行ってくれたメンバーもいたり、『かわいい』とか『これ好き』とか、キャーキャー言いながら見てくれた」と話し、さらには「リーダーの塩釜菜那ちゃんは、私の写真集を見てうれしくて涙を流してくれて、メンバーからの愛も感じられてうれしかったです」と明かすなど、メンバー同士の仲の良さが垣間見えた。

写真集の帯には、総合プロデュースを手掛ける秋元康氏から「名作はいつも、心をつかむプロローグで始まる。彼女は、どんな物語を歩んでいくのか。この眼差しは、何を語り出すのか。ページをめくるたび、想像してしまう。」というメッセージが記されている。「最初に見た時は、こんなにすてきな帯コメントをいただけたことに本当に感動しました」としみじみと語り、「未来を想像させてもらえるような帯コメントをいただけて、これが私にとってのプロローグだなと思うので、名作というか、そういうアイドルになれたらいいなと思っています」と意気込んだ。

10代ラストイヤーは“勉強の1年”に

2月14日に19歳の誕生日を迎え、10代ラストイヤーに突入した金澤。今年中にやりたいことを尋ねると、「10代最後なので、まずは思いっきりはっちゃけて、いろんなことに挑戦したいです。今一番は、車の免許を取りたいのと、英語を話せるようになりたいなというのをずっと思ってます。（撮影で）初めて台湾に行った影響もあって、最近すごく海外に行きたいなと思っているので、いろいろ勉強していける年にしたいです」と意欲的に答えた。

ファンへのメッセージ

最後に、ファンに向けて「1st写真集『プロローグ』が発売されました。たくさん支えてくださっている皆さんのおかげです。ありがとうございます。初めてで緊張もありましたが、本当に心から楽しめた撮影だったので、皆さんにも安心して楽しんでいただけたらうれしいです。一緒に台湾に旅行に行ったような気分になっていただけたらいいなと思います。これからも応援よろしくお願いします」と初々しいメッセージを残し、会見を締めくくった。

【商品概要】

●発売日：2026年2月27日（金）＜好評発売中＞

●定価：3,300円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞

