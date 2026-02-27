「借地・底地は売れない」は思い込みかもしれない。

株式会社SA

「更新や地代の話が重く、先送りが続く」。借地権・底地の問題は、相場よりも「契約」と「当事者関係」によって止まります。株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、借地権・底地の買取に特化した専門ページを公開しました。契約条件、交渉の見通し、当事者構造を分解し、価値とリスクを整理したうえで出口を提示します。

借地・底地専門ページ：https://sakk.jp/service/service03/

■借地・底地は「関係」で止まる

借地権は、売却時に地主の承諾が必要になる場合があります。

底地は原則売却可能ですが、買主は地主として契約を引き継ぐため、契約内容と関係性が価格に強く影響します。

現場で止まりやすい論点は次の通りです。

・契約内容（期間、更新、更新料、譲渡・増改築の承諾条件）

・地代水準と税負担のバランス

・相続により当事者が増えた状態

・名義未整理や契約書不明

・建物老朽化と修繕判断

・権利の一本化が可能かどうか

価格は周辺相場だけでは決まりません。契約と交渉の見通しが条件を動かします。

■「気合い」で交渉を始めない

借地・底地の交渉は、正しさで押すほど固まります。必要なのは、感情ではなく「論点の順番」です。

・何を確定させるべきか。

・どこに承諾が要るのか。

・どこから専門家領域なのか。

株式会社SAでは、不動産鑑定士と専門チームが契約条件と当事者構造を整理し、価格と進め方を同時に提示します。

■借地・底地専門ページで公開した内容

・借地権・底地が止まる典型パターン

・出口の比較（相手方売却／第三者売却／専門業者買取／法的整理）

・価格を動かす契約条件と交渉余地

・実務事例の紹介

単なる買取案内ではなく、「価格・時間・負担の軽さ」の優先順位を整理できる設計としています。

■報道関係者向け取材対応について

株式会社SAでは、借地権・底地に関する実務構造や価格形成ロジックについて、報道関係者からの個別取材を随時受け付けています。

解説可能テーマ例：

・借地契約の更新・承諾条件が価格に与える影響

・譲渡承諾料や更新料の実務整理

・地代と固定資産税のバランス構造

・借地人・地主双方の相続で当事者が増える構造

・権利の一本化（借地権と底地の整理）の現実性

・借地・底地の市場動向と出口設計

・契約書不明・名義未整理の場合の実務対応

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/