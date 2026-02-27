𝗚𝗹𝘆𝗽𝗵（グリフ）／𝗛𝗲𝗱𝗶𝗲.+（エディクロス）2026 Autumn Winter 合同展示会開催のご案内

株式会社ベイクルーズ


【開催日程】


3月6日（金）11:00～20:00（最終入場19:30）


3月7日（土）11:00～18:00（最終入場 17:30）



【会場】


SPACE D9
東京都渋谷区神泉町8-2





Glyph（グリフ）


Collection Theme


Exquisite Pain｜限局性激痛



自分の身に襲いかかった、人生最悪の失恋体験。


そして、そこから立ち直るまでのプロセス。


失恋前のカウントダウンと、失恋後のカウントアップ。



二部構成からなるソフィ・カルの作品


《Douleur exquise（限局性激痛）》から着想を得て、


不幸さえも体内で変化させ、芸術へと昇華していく、


遊び心のある女性像を表現したコレクション。



Glyph Instagram(https://www.instagram.com/glyph__official/?hl=ja)





Hedie.+（エディクロス）


Collection Theme


Who is Pierre D ？



道で拾った一冊のアドレス帳。


その持ち主は、“Pierre D”という名の男性だった。⁡



アドレス帳に記された人々に連絡を取り、実際に会い、


持ち主についての証言を集めることで、


その人物像を導き出そうとした


ソフィ・カルの作品《The Address Book》から着想を得ています。


ピエール・Dという存在を、


虚実の判然としない人物像へとイメージを膨らませ、表現したコレクション。



Hedie.+ Instagram(https://www.instagram.com/hedie.cross_official/?hl=ja)





2026 Spring Summer Collectionも合わせてご覧いただけます。


本イベントは入場無料（Entrance Free）ですので、ぜひこの機会にお気軽にお立ち寄りください。


皆さまのご来場を心よりお待ちしております。




【株式会社ベイクルーズ】


創立 　　　　　 ：1977年7月22日　　


代表取締役会長 ：杉村 茂


取締役社長 　　 ：古峯 正佳


本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21


事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、


株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.


HP： http://www.baycrews.co.jp/