𝗚𝗹𝘆𝗽𝗵（グリフ）／𝗛𝗲𝗱𝗶𝗲.+（エディクロス）2026 Autumn Winter 合同展示会開催のご案内
【開催日程】
3月6日（金）11:00～20:00（最終入場19:30）
3月7日（土）11:00～18:00（最終入場 17:30）
【会場】
SPACE D9
東京都渋谷区神泉町8-2
Glyph（グリフ）
Collection Theme
Exquisite Pain｜限局性激痛
自分の身に襲いかかった、人生最悪の失恋体験。
そして、そこから立ち直るまでのプロセス。
失恋前のカウントダウンと、失恋後のカウントアップ。
二部構成からなるソフィ・カルの作品
《Douleur exquise（限局性激痛）》から着想を得て、
不幸さえも体内で変化させ、芸術へと昇華していく、
遊び心のある女性像を表現したコレクション。
Glyph Instagram(https://www.instagram.com/glyph__official/?hl=ja)
Hedie.+（エディクロス）
Collection Theme
Who is Pierre D ？
道で拾った一冊のアドレス帳。
その持ち主は、“Pierre D”という名の男性だった。
アドレス帳に記された人々に連絡を取り、実際に会い、
持ち主についての証言を集めることで、
その人物像を導き出そうとした
ソフィ・カルの作品《The Address Book》から着想を得ています。
ピエール・Dという存在を、
虚実の判然としない人物像へとイメージを膨らませ、表現したコレクション。
Hedie.+ Instagram(https://www.instagram.com/hedie.cross_official/?hl=ja)
2026 Spring Summer Collectionも合わせてご覧いただけます。
本イベントは入場無料（Entrance Free）ですので、ぜひこの機会にお気軽にお立ち寄りください。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
【株式会社ベイクルーズ】
創立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、
株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP： http://www.baycrews.co.jp/