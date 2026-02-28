【3/18 大阪・北堀江】行政×企業の共創が動き出す「コモンズコネクトサロン」開催

COMMON株式会社

COMMON株式会社は、共創交流会「コモンズコネクトサロン」を2026年3月18日（水）18:30より、大阪・北堀江にて開催します。

本イベントは、企業・自治体・学生など立場を越えた出会いから、地域課題を起点に「具体的な連携」を生み出す場です。

今回は、行政・企業・大学の現場を横断し、都市政策・SDGs推進に携わってきた信時正人様をスピーカーに迎え、企業が地域と連携し、実装まで進めるための視点と具体的なポイントを共有いただきます。

本リリースでは、当日の参加者募集に加え、イベントを入口に“継続的に共創を進めたい企業・自治体”に向けて、COMMON会員および賛助会員（スポンサー）の募集も開始します。

当日の詳細及び申し込みページ :https://common.or.jp/2026/01/19/2025318/

企業にとっての価値（当日参加だけで終わらせない）

信時氏は和歌山市の特別顧問としても活動COMMONの公民連携の取り組み事例 :https://common.or.jp/category/town-dev/様々なスピーカーが過去には登壇

コモンズコネクトは、単発の交流会ではなく「出会い→対話→案件化→地域実装」までを前提に設計しています。

- 企業・自治体・公的機関の担当者と直接つながる- 地域課題を事業として捉え直し、実証・導入・連携につなげる機会を創出します。- 企業同士の連携も含め、共創パートナーが見つかる

参加後は、COMMONネットワーク（会員）に参画いただき、継続的な連携や新たな機会づくりにつなげていきます。

会員・賛助会員募集（参加後の“次の一手”を用意） COMMON会員（継続的な共創の入口）

過去には様々な自治体や公的関係者の登壇者が地域課題を様々な視点から伝えていただいた

「単発の名刺交換ではなく、継続的に自治体・企業とつながり、案件化を進めたい」方向けに、COMMON会員としての参画を募集します。

会員は、相談窓口、機会創出（交流会・イベント）、マッチング等を通じて、共創の推進を加速します。

賛助会員（スポンサー）（マーケット接続・案件創出の加速）

賛助会員は、コモンズコネクトを通じて形成されるネットワーク（自治体・企業・地域コミュニティ）に接続し、「地域課題×自社の強み」での案件創出・実装機会の獲得を狙う企業向けの参画枠です。

当日の参加に加え、継続的な露出や機会提供、共創プロジェクト組成の支援など、企業の目的に応じた連携設計を行います。

当日の内容（予定）

立場やエリア、分野を超えた交流

趣旨説明

信時正人様 講演／トーク

会員PR

参加者交流（名刺交換・個別PR・相談）

開催概要

日時：2026年3月18日（水）18:30開始（18:00受付開始）

会場：SMG貸会議室（大阪市西区北堀江1丁目6-2 サンワールドビル6F）

定員：先着50名（要予約・招待制）

参加費：一般 5,000円／COMMON会員 3,000円（懇親会費込み）／学生 500円

申込締切：2026年3月16日（月）

申込・会員／賛助会員の相談

参加申込および詳細は、下記ページをご確認ください。

参加申込及び詳細ページ :https://common.or.jp/2026/01/19/2025318/



会員や賛助会員の参画の相談も受け付けています。「まずは話を聞きたい」でも歓迎ですので、下記から問い合わせください。

企業団体

問い合わせ :https://common.or.jp/contact-common-top/

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/contact-common-top/

自治体との取り組み

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。