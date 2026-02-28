【泉南市制55周年】冬の食フェス「泉南あったかいもんフェス」2026年3月8日（日曜日）3月21日（土曜日）開催！“泉南チャーハンプロジェクト”も始動。前回のイベントレポートもご覧ください
泉南市は泉南市観光協会と連携し、冬の“あったかグルメ”を楽しめる食イベント「泉南あったかいもんフェス」を開催します。会場はSENNAN LONG PARK（泉南ロングパーク）マルシェエリア。
泉南牡蠣祭りも同時開催中
日程は2026年2月23日（月）・3月8日（日）・3月21日（土）の3日間で、各日11:00～17:00に実施します。なお本イベントは泉南市公式サイト（泉南市役所）でもイベント情報として告知されています。
泉南市公式サイト :
https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/seichousenryaku/promotion/ibenntozyouhou/ibentojyouhou2025/11885.html
3日間それぞれ“テーマ特化”。食べ比べが楽しい冬のフードフェス 「泉南あったかいもんフェス」は、開催日ごとに“食のテーマ”を絞り、多数のキッチンカーが集結する食フェスです。
2月23日の実施した内容もこのページで載せています。
2/23（月）テーマ：麺類（ラーメン・うどん・その他麺類）
3/8（日）テーマ：スープ類（豚汁・多国籍鍋 など）
3/21（土）テーマ：鉄板焼き類（焼きそば・お好み焼き など）
そのほか、キッズエリアの登場やスイーツ販売も予定しています。「泉南牡蠣まつり」同時開催。あったかグルメ×海の味覚を一度に 会期中は「泉南牡蠣まつり」も同日開催。冬の屋外で楽しむ“あったかいもん”と、泉南ならではの海の恵みを一緒に満喫できます。
大阪関西万博で出店した株式会社フードプライドのキッチンカーによるシティプロモーション
新たな食のシティプロモーションとして始まった“泉南チャーハンプロジェクト”
大阪関西万博で始まったプロジェクトからも「泉南あったかいもんフェス」に参加するので、ぜひ食べてみてください。
2月23日（月）のイベントの様子
2月23日（月）開催の「泉南あったかもんフェス」は、海辺にキッチンカーが並び、潮風を感じながら食を楽しむ来場者でにぎわいました。
泉南チャーハンプロジェクトの試食ブースには行列ができ、参加者からは味や展開に関するアイデアも多数寄せられました。
同時開催の牡蠣まつりでは、身が大きく詰まった牡蠣をはじめ、穴子など泉南ならではの海産物が人気を集め、“海のそばで味わう泉南の地産品”が一度に楽しめる、あたたかい雰囲気のイベントとなりました。
開催概要
イベント名：泉南あったかいもんフェス（泉南牡蠣まつり 同時開催）
日時：2026年2月23日（月）、3月8日（日）、3月21日（土） 各日11:00～17:00
会場：SENNAN LONG PARK（泉南ロングパーク）マルシェエリア
主催・企画：泉南市
制作・運営：泉南市観光協会
内容：日替わりテーマ（麺類／スープ類／鉄板焼き類）のキッチンカー出店、キッズエリア、スイーツ販売、泉南牡蠣まつり同時開催
雨天：雨天決行（荒天時は中止の場合あり）
駐車場：有料駐車場あり
新・シティプロモーション「泉南チャーハンプロジェクト」を同時発信
プロジェクト参加者募集中
泉南市観光協会では、地域食材の魅力発信と観光誘客、飲食関連事業者の活性化を目的に、「泉南チャーハンプロジェクト」をスタートしました。タコと泉南産の玉ねぎを使った親しみやすいメニュー「チャーハン」をきっかけに、“泉南チャーハン”を泉南のご当地ブランドとして育てていく取り組みです。
本プロジェクトの特徴は、「味を統一しない」こと。味付けやスタイルは各店舗・事業者の自由な発想で、観光・イベント・SNS等を通じて「泉南といえば？」の答えを増やす“まちぐるみ”のシティプロモーションとして展開します。飲食店に限らず、宿泊施設（朝食・夕食）、キッチンカー、企業食堂、イベント出店者など、幅広い事業者が参加可能です。現在、泉南チャーハンプロジェクトに参加する市内外の事業者が増えています。興味のある方は、下記の泉南市観光協会サイト「参加エントリーフォーム」よりお申し込みのうえご参加ください。
泉南チャーハンプロジェクトについて :
https://welcome-sennan.com/news/2601_sennan_chahan_project
参加ルール（必須条件）
タコを使用すること
泉南産の玉ねぎを使用すること
※提供形態（チャーハン／丼／創作アレンジ等）、価格、提供期間（常設／期間限定）は各事業者にお任せします。
実施期間（実証）：2025年11月～2026年3月末
泉南市役所にて社会実験として販売
泉南の食材を活かした新たなご当地グルメ
お問い合わせ（イベント）
日本の食まつり事務局
TEL：06-4397-7452(#)
Email：info.soensya@gmail.com
お問い合わせ（泉南チャーハンプロジェクト）
泉南市観光協会 観光案内所（月・火休み）
〒590-0521 大阪府泉南市信達牧野395-4
TEL：072-493-8948(#)
E-mail：sennan.tourism@gmail.com
本イベントおよび「泉南チャーハンプロジェクト」は、泉南市観光協会とCOMMON株式会社が連携し、地域事業者の参画拡大と“食”を軸にした継続的なシティプロモーションを目指して企画・推進しています。