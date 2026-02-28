【泉南市制55周年】冬の食フェス「泉南あったかいもんフェス」2026年3月8日（日曜日）3月21日（土曜日）開催！“泉南チャーハンプロジェクト”も始動。前回のイベントレポートもご覧ください

COMMON株式会社

泉南市は泉南市観光協会と連携し、冬の“あったかグルメ”を楽しめる食イベント「泉南あったかいもんフェス」を開催します。会場はSENNAN LONG PARK（泉南ロングパーク）マルシェエリア。

泉南牡蠣祭りも同時開催中

日程は2026年2月23日（月）・3月8日（日）・3月21日（土）の3日間で、各日11:00～17:00に実施します。なお本イベントは泉南市公式サイト（泉南市役所）でもイベント情報として告知されています。

泉南市公式サイト :https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/seichousenryaku/promotion/ibenntozyouhou/ibentojyouhou2025/11885.html

3日間それぞれ“テーマ特化”。食べ比べが楽しい冬のフードフェス 「泉南あったかいもんフェス」は、開催日ごとに“食のテーマ”を絞り、多数のキッチンカーが集結する食フェスです。

2月23日の実施した内容もこのページで載せています。

2/23（月）テーマ：麺類（ラーメン・うどん・その他麺類）

3/8（日）テーマ：スープ類（豚汁・多国籍鍋 など）

3/21（土）テーマ：鉄板焼き類（焼きそば・お好み焼き など）

そのほか、キッズエリアの登場やスイーツ販売も予定しています。「泉南牡蠣まつり」同時開催。あったかグルメ×海の味覚を一度に 会期中は「泉南牡蠣まつり」も同日開催。冬の屋外で楽しむ“あったかいもん”と、泉南ならではの海の恵みを一緒に満喫できます。

大阪関西万博で出店した株式会社フードプライドのキッチンカーによるシティプロモーション

新たな食のシティプロモーションとして始まった“泉南チャーハンプロジェクト”

大阪関西万博で始まったプロジェクトからも「泉南あったかいもんフェス」に参加するので、ぜひ食べてみてください。

2月23日（月）のイベントの様子

2月23日（月）開催の「泉南あったかもんフェス」は、海辺にキッチンカーが並び、潮風を感じながら食を楽しむ来場者でにぎわいました。

泉南チャーハンプロジェクトの試食ブースには行列ができ、参加者からは味や展開に関するアイデアも多数寄せられました。

同時開催の牡蠣まつりでは、身が大きく詰まった牡蠣をはじめ、穴子など泉南ならではの海産物が人気を集め、“海のそばで味わう泉南の地産品”が一度に楽しめる、あたたかい雰囲気のイベントとなりました。

開催概要

イベント名：泉南あったかいもんフェス（泉南牡蠣まつり 同時開催）

日時：2026年2月23日（月）、3月8日（日）、3月21日（土） 各日11:00～17:00

会場：SENNAN LONG PARK（泉南ロングパーク）マルシェエリア

主催・企画：泉南市

制作・運営：泉南市観光協会

内容：日替わりテーマ（麺類／スープ類／鉄板焼き類）のキッチンカー出店、キッズエリア、スイーツ販売、泉南牡蠣まつり同時開催

雨天：雨天決行（荒天時は中止の場合あり）

駐車場：有料駐車場あり

新・シティプロモーション「泉南チャーハンプロジェクト」を同時発信

プロジェクト参加者募集中

泉南市観光協会では、地域食材の魅力発信と観光誘客、飲食関連事業者の活性化を目的に、「泉南チャーハンプロジェクト」をスタートしました。タコと泉南産の玉ねぎを使った親しみやすいメニュー「チャーハン」をきっかけに、“泉南チャーハン”を泉南のご当地ブランドとして育てていく取り組みです。

本プロジェクトの特徴は、「味を統一しない」こと。味付けやスタイルは各店舗・事業者の自由な発想で、観光・イベント・SNS等を通じて「泉南といえば？」の答えを増やす“まちぐるみ”のシティプロモーションとして展開します。飲食店に限らず、宿泊施設（朝食・夕食）、キッチンカー、企業食堂、イベント出店者など、幅広い事業者が参加可能です。現在、泉南チャーハンプロジェクトに参加する市内外の事業者が増えています。興味のある方は、下記の泉南市観光協会サイト「参加エントリーフォーム」よりお申し込みのうえご参加ください。

泉南チャーハンプロジェクトについて :https://welcome-sennan.com/news/2601_sennan_chahan_project

参加ルール（必須条件）

タコを使用すること

泉南産の玉ねぎを使用すること

※提供形態（チャーハン／丼／創作アレンジ等）、価格、提供期間（常設／期間限定）は各事業者にお任せします。

実施期間（実証）：2025年11月～2026年3月末

お問い合わせ（イベント）

泉南市役所にて社会実験として販売泉南の食材を活かした新たなご当地グルメ

日本の食まつり事務局

TEL：06-4397-7452(#)

Email：info.soensya@gmail.com

お問い合わせ（泉南チャーハンプロジェクト）

泉南市観光協会 観光案内所（月・火休み）

〒590-0521 大阪府泉南市信達牧野395-4

TEL：072-493-8948(#)

E-mail：sennan.tourism@gmail.com

本イベントおよび「泉南チャーハンプロジェクト」は、泉南市観光協会とCOMMON株式会社が連携し、地域事業者の参画拡大と“食”を軸にした継続的なシティプロモーションを目指して企画・推進しています。