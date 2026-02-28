ペットのてんかんと栄養とCBDを学ぶイベントを2026年3月22日（日）に開催

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開する犬・猫のためのCBDケアブランド「M&N’s CBD（エムアンドエムズシービーディー）」は、ペットのてんかんへの理解を深めることを目的としたセミナーイベント「てんかんや栄養についてのセミナー」を、2026年3月22日（日）に神奈川県横浜市にて開催いたします。

本イベントは、てんかん啓発活動の日「パープルデー（3月26日）」に合わせて開催するもので、今年で4回目となります。獣医師“シワ男先生”こと、ふじわら動物病院院長:藤原光宏先生とペット栄養管理士のヒロミカさんをゲストに迎え、てんかんの基礎知識や食事・栄養の考え方、日常生活でできるケアについて、飼い主の視点に寄り添いながら分かりやすく解説します。

開催背景

近年、ペットのてんかんに関する情報ニーズが高まる中、治療やケアに関して「情報が少ない」「何を選べばよいか分からない」といった声が多く寄せられています。

また、CBDオイルはペットケアの選択肢のひとつとして注目されていますが、正しい知識が十分に浸透しているとは言えません。

そこでM&N’sCBDでは、専門家から直接学べる場を提供することで、飼い主の不安を少しでも軽減し、正しい理解を広めることを目的として本イベントを開催します。

イベント概要

本イベントでは、どうぶつのてんかんに関する基礎知識をはじめ、CBDの活用や日常生活の中で取り入れられるケア方法について解説します。また、てんかんと食事の関係や、脳に配慮した栄養の考え方、手作り食の実践ポイントなど、日々の暮らしに活かせる具体的な内容をお届けします。

少人数制での開催のため、質疑応答の時間も設け、参加者同士の交流の場としてもご活用いただけます。専門的な内容を分かりやすくお伝えしながら、愛犬のケアについて気軽に相談できる機会を提供します。

また、参加者特典としてハズレなしのくじ引きを実施します。

CBDオイル、CBDスキンケアセット、シワ男先生おすすめサプリ、ヒロミカ先生おすすめ食材など、2,000円～5,000円相当のプレゼントが当たります。

イベント詳細

イベント名： パープルデーイベント「てんかんや栄養についてのセミナー」

開催日時： 2026年3月22日（日） 13:00～16:30頃

会場：神奈川県横浜市 ※会場の場所は当選者に連絡いたします。

参加費： 2,000円

定員： 30名（抽選）

参加条件：どなたでも参加可能（犬同伴OK）

応募フォーム：https://forms.gle/9SLLEEdJ8xmC5G4v6

登壇者

獣医師

藤原 光宏（ふじわら みつひろ）

ふじわら動物病院 院長

日本獣医生命科学大学卒業。2001年にふじわら動物病院（埼玉県新座市）を開業。自身の治療方針や動物に関する考え方を発信するインスタグラムのフォロワー数は、9万人を超えるインフルエンサー獣医師。

ペット栄養管理士

ヒロミカ

「腸ヲタク」なペット栄養管理士。

愛犬の闘病や体質改善をきっかけに資格取得後も独学で学びを深め、現在は、飼い主向けのセミナーや食事管理の指導を多数担当。専門性と分かりやすさを両立させた説明が人気。

M&N’s CBDの想い

てんかんと向き合うことは、決して孤独なものではありません。

正しい知識を共有し、飼い主同士がつながることで、不安を少しでも減らせる場づくりを目指しています。

今後もM&N’sは、ペットと飼い主の暮らしに寄り添う情報発信を行ってまいります。

株式会社ウェルファーマについて

ウェルファーマは、「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯QOLを最大化する」を理念に掲げ、医療機関取扱いブランドからペットケアまで、心と身体のウェルビーイングを支えるプロダクトを開発しています。

会社名：株式会社ウェルファーマ

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 福田一生

事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売

公式サイト：https://wellpharma.co.jp/