【入場無料】全国の“春の旬”が扇町公園に集結！「全国 春の旬 味覚まつり」3/7（土）・3/8（日）開催
春が旬の“うまいグルメ”と全国のご当地グルメが一度に楽しめる、食のイベント「全国 春の旬 味覚まつり in 扇町公園」を、3月7日（土）・8日（日）11:00～16:00に開催します。
会場は、地下鉄「2番出口すぐ」の扇町公園。おいしい食べ歩きはもちろん、家族で楽しめるコンテンツも充実しています。
前回のイベントの様子
前回は多くの来場者で賑わい、キッチンカーでの食事やふわふわ遊具などを楽しむ姿が見られました。
見どころ
1）春が旬！うまいグルメ×全国ご当地グルメ
“今いちばん食べたい春の味覚”と、各地のご当地グルメが集結。食べ比べや、お目当ての一品探しも楽しめます。
2）家族連れにも嬉しい！ふわふわ遊戯・縁日・職業体験
お子さまが楽しめるコンテンツも多数。家族みんなで“おいしい休日”を過ごせます。
3）デザートのお店も登場
食後の甘い楽しみも。春の公園散策と一緒に、ゆったり味わえます。
開催概要
イベント名：全国 春の旬 味覚まつり in 扇町公園
日時：2026年 3月7日（土）・3月8日（日） 11:00～16:00
会場：扇町公園（〒530-0025 大阪府大阪市北区扇町1丁目1）
アクセス：地下鉄 2番出口すぐ
入場：入場無料
共催：扇町公園スマイルパートナーズ／日本の食まつり実行委員会 ほか
問い合わせ
日本の食まつり事務局（株式会社創縁舎）TEL：06-4397-7452／Email：info.soensya@gmail.com
なお、COMMON株式会社は、公民連携の取り組みを通じて地域内外の人や企業が集まり、防災や地域プロモーションにもつながるイベント企画を各地で行っています。
COMMON株式会社の事例 :
https://common.or.jp/category/town-dev/
＜COMMON株式会社＞
所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2
代表取締役：増田勇樹
公式サイト：https://common.or.jp
問い合わせ先：https://common.or.jp/contact-common-top/
自治体との取り組む事例：https://common.or.jp/category/town-dev/
団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。