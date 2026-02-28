【くるピタランドセル】2027年度入学者向け／想いを結ぶランドセル「クロスリンク」「クロスリンクチェンジ」新登場

株式会社マツモト

ランドセルやバッグの製造・卸販売を手掛ける株式会社マツモト（東京本社：東京都中央区／代表取締役社長：松本 勝）は、2027年4月に小学校へ入学されるお子さま向けの男児向けランドセル 「クロスリンク」「クロスリンクチェンジ 」を発表しました。日々の使いやすさを追求した機能を備えたランドセルです。

親の願いと子の夢を、ひと針ごとに結ぶランドセル。

新シリーズ「クロスリンク」は、家族の想いと、お子さまの未来を“結ぶ”ことをテーマに誕生しました。

かぶせ部分には、力強さと絆を象徴するクロスステッチを採用。

一針一針に込められた想いが、凛とした存在感を生み出します。

広マチ部分には凹凸のある立体デザインを施し、シャープで洗練された印象を演出。

飽きのこないシンプルなデザインの中にも、さりげない陰影が、スタイリッシュなかっこよさを際立たせます。

光る安心「安ピカ」搭載

ランドセルの形状に沿って配置された反射材「安ピカ」が、車のライトを受けて美しく発光。 暗い道でも存在をしっかり知らせ、大切なお子さまの毎日に安心を添えます。

「フィットちゃん(R) × 楽ピタ(R)」で快適な背負い心地

くるピタランドセルの楽ピタ(R)は、厚さ10mmのクッション入り肩ベルトで、体に密着し重心を安定させる設計です。 負荷を分散することで、重たいランドセルも軽く感じられます。

さらに、フィットちゃん(R)との組み合わせにより、肩や背中への負担を大幅に軽減します。

動きに合わせてしなやかに寄り添う設計が、快適な背負い心地を支えます。

くるピタ クロスリンク

ステッチの色に合わせたカラー錠前を標準装備。デザイン全体の統一感を高め、洗練された印象に仕上げています。

クロスリンクチェンジ

錠前がきせかえできるくるピタチェンジ仕様のクロスリンク。

全99種類のくるピタ錠前の中から、お好きな2種類を選べる仕様です。

その日の気分や成長に合わせて変えられる、自分らしさを楽しめるランドセルです。

未来へつなぐ、一歩を。

クロスステッチが象徴する“結び目”のように、家族の想いと、お子さまの夢をしっかりと結ぶランドセル。機能性、デザイン性、そして安心を備えた「くるピタ クロスリンク」シリーズが、新しい毎日を力強く支えます。

【商品詳細】

詳細については、くるピタ公式オンラインストア(https://www.kurupita.jp/)にてご確認ください。

詳細については、くるピタ公式オンラインストア(https://www.kurupita.jp/)にてご確認ください。

くるピタランドセルとは

株式会社マツモトは1948年創業。60年以上にわたりランドセルの製造・販売を行ってきました。

その中で独自に開発したのが、指一本で簡単に開閉できる「くるピタ錠前」です。

くるピタ錠前は、くるっと回して開き、近づけるだけでピタッと閉まるオリジナル仕様。

ランドセル本体が進化する一方、長く変わらなかった錠前に着目し、「デザイン性」と「遊び心」をプラス。

ランドセルを開くたびに、ちょっと楽しくなる。

そんな想いから「くるピタ」は誕生しました。

力の弱いお子さまでもラクに使える、うれしい機能

錠前の開け閉めは、力が弱かったり手先が不器用なお子さまにとって意外と負担になるものです。閉め忘れによって、かぶせが開き中身が落ちてしまうこともあります。

「くるピタ」は、指一本でくるっと開き、近づけるだけでピタッとロックできる簡単設計。お子さまの負担を軽減し、毎日の使いやすさをサポートします。

また「くるピタチェンジ」対応モデルなら、錠前のデザインを付け替えることも可能です（別売）。

耐久試験をクリアした安心の品質で、毎日快適にお使いいただけます。

子どもたちの未来を見据えた、マツモトのランドセルづくり

時代とともに子どもたちの個性が大切にされる今、ランドセルにも多様性と進化が求められています。

マツモトはこれからも「子どもファースト」のものづくりを大切にし、ランドセルを通して感受性や遊び心を育むお手伝いを続けていきます。

日本のランドセル文化を未来へつなぐため、これからも誠実なものづくりに取り組んでまいります。

株式会社マツモト 会社概要

会 社 名：株式会社マツモト

代 表：代表取締役社長 松本勝

所 在 地：東京都中央区日本橋馬喰町二丁目6番10号東京大和化成ビル6F

企業サイト： https://kk-matsumoto.co.jp

事業内容 ：ランドセル・鞄の専門卸／企画販売