Kamiora／カミオラ　日本の伝統素材「紙布」と産業副産物・鉄粉を融合した新作シリーズを発売

株式会社Raymaka

株式会社Raymaka（本社：広島県広島市、代表取締役：末宗 千登世）が展開するブランド「Kamiora／カミオラ」は、2026年4月より、日本の伝統技術から生まれた素材「紙布（しふ）」と、広島県尾道の鉄工所で発生する廃棄予定の鉄粉を活用した新作シリーズを発売いたします。

国内百貨店、観光拠点、公式オンラインストアにて順次販売を開始予定です。

本シリーズは、受け継がれてきた伝統技術と、現代の産業副産物を融合させた素材循環型プロダクトです。

紙布という、日本の伝統技術を再設計

新作シリーズ

紙布は、和紙を細く裁断し、撚りをかけて糸にし、織り上げる日本独自の伝統技術から生まれる素材です。

軽量で通気性に優れ、独特のハリと風合いを持つことが特徴です。

Kamioraでは、この紙布をそのまま用いるのではなく、

現代の暮らしに適応するために独自に再設計したオリジナル紙布を開発しました。

強度バランス、厚み、質感を見直し、撥水加工を施すことで、

日常使いに耐えうる実用性を実現。

伝統技術を未来へつなぐため、

現代の生活の中で使い続けられる素材へと進化させることを目指しています。

廃棄予定の鉄粉に新たな価値を

紙布の糸を巻いている様子織機に糸を通している様子Kamiora noオリジナル生地

本シリーズでは、広島県尾道の鉄工所で発生する鉄粉を回収し、尾道帆布へプリント加工を施しています。

この鉄粉プリント技術は、尾道市を拠点とする立花テキスタイル研究所が開発。

鉄という工業素材を布へ定着させる独自技術により、産業副産物を新たなテキスタイル表現へと昇華させました。

粒子の質感や酸化による微細な表情を活かしながら、布としての耐久性と実用性を両立。

本来は廃棄される鉄粉に新たな価値を与え、地域の製造業とテキスタイル産業を横断する循環モデルを構築しています。

自然素材である紙布と、工業素材である鉄粉。

異なる背景を持つ素材が出会うことで、広島という土地が培ってきた技術と産業の物語を、一つのプロダクトに凝縮しました。

商品概要

鉄粉鉄粉プリント工場鉄粉プリント生地

紙布の軽やかな質感と、尾道帆布に施した鉄粉プリントの力強い表情を融合。

自然素材と産業素材が交差する、広島発の新しいテキスタイルプロダクトです。

紙布部分には撥水加工を施し、軽量性と耐久性を両立。日常使いに適した実用性を備えています。

展開アイテム

・ワンショルダートート 28,000円（税抜）5色展開

・ミニトートバッグ 18,000円（税抜）5色展開

・三角ポーチ 7,000円（税抜）5色展開

素材：紙布／尾道帆布／鉄粉プリント

販売開始：2026年4月

展開先：国内百貨店、観光拠点、公式オンラインストア

Kamioraの思想

Kamioraは「素材の物語を、現代の暮らしへ」をコンセプトに、

地域に受け継がれてきた伝統技術や、産業の現場で生まれる副産物を、日常で使えるプロダクトへと再設計するブランドです。

私たちは、素材をただ受け継ぐだけでなく、

未来へつなぐために、現代の暮らしの中で使い続けられる形へとアップデートすることを大切にしています。

紙布は現代仕様のオリジナル素材として再設計し、

鉄粉は、立花テキスタイル研究所が開発した技術を活用し、尾道帆布へプリント加工を施しています。

異なる背景を持つ素材を掛け合わせることで、

地域資源・副産物・伝統技術を一つのプロダクトへ統合し、

日常の中で自然に循環する仕組みをつくっています。

Kamioraは、広島という土地が培ってきた技術と産業を、

“使われ続ける形”で未来へつないでいきます。

代表コメント

「紙布という日本の伝統技術と、鉄工所から生まれる鉄粉という産業の副産物。

それぞれが持つ背景を尊重しながら、使い続けられる形で未来へつなぎたいと考えています。

素材の物語を、日常の中へ届けていきます。」

株式会社Raymaka

代表取締役 末宗 千登世

今後の展開

国内観光市場および百貨店流通を軸に展開を拡大。

ミュージアムショップや観光施設との連携を強化し、日本発の素材循環型ブランドとして国内外へ発信してまいります。

現在、販売パートナー・共創企業・OEM相談を受け付けております。

販売パートナー募集について

Kamioraでは現在、百貨店・専門店・ミュージアムショップ・観光施設との新規取扱連携を募集しております。

伝統技術と産業副産物を融合した素材循環型プロダクトとして、インバウンド市場や地域連携企画など、共創型の取り組みにも対応可能です。

ポップアップ展開や期間限定催事、地域連動企画などもご相談ください。

共創・OEMのご相談

Kamioraオリジナル紙布および鉄粉プリント技術を活用した商品開発やOEMのご相談を受け付けております。

地域資源や副産物を活かした素材開発プロジェクト、企業コラボレーションなど、企画段階からの共同開発にも対応いたします。

素材単体での提供や、限定コレクション開発なども可能です。

ブランド概要

ブランド名：Kamiora（カミオラ）

コンセプト：「素材の物語を、現代の暮らしへ」

展開内容：オリジナル紙布を中心とした素材開発およびプロダクト展開

拠点：広島県

伝統技術・地域資源・産業副産物を掛け合わせ、

“使われ続ける形”で未来へつなぐ素材循環型ブランドです。

展示会出展：第101回東京インターナショナル・ギフトショー(2026年2月）

第6回京都インターナショナル・ギフトショー(2025年3月）

受賞歴：第6回京都インターナショナル・ギフトショーにておみやげ準大賞受賞

会社概要・お問い合わせ

東京インターナショナル・ギフトショー出展(2026年2月）

会社名：株式会社Raymaka

代表者：代表取締役 末宗千登世

所在地：広島市中区舟入南6-1-6

設立：2019年12月3日

事業内容：

・アパレル・プロダクトの企画製造

・OEM縫製業務

・ブランド構築支援

運営ブランド：

・kamiora：https://www.shifu-kamiora.com/

・ZANPUP：https://www.zanpup.com/



お問い合わせ：代表 末宗千登世

Email：suemune.c@raymaka.com

TEL：090-7500-6326