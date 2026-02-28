地元が愛する「城ケ崎桜(じょうがさきざくら)」が見頃に！

株式会社伊豆シャボテン公園

伊豆ぐらんぱる公園では、2004年に植栽した早咲きのご当地桜「城ケ崎桜」が見頃を迎え、現在5分～7分咲きとなっております。

2026.2.２８現在 伊豆ぐらんぱる公園にて撮影

当園の桜は、例年3月初旬に5分咲き～3月中旬頃まで見頃を迎えます。今年の冬は寒気と暖気の強弱がはっきりしており、季節を通しては平年並みの気温で推移するとみられ、桜の開花も例年どおり2月下旬にはじまり、見頃は3月第一週から第二週にかけてとなる見込みです。

恐竜と城ケ崎桜 伊豆ぐらんぱる公園にて撮影

「城ケ崎桜」が満開になるころ園内では、日中は青空の下で桜を愛でながら芝生広場でゆったりと過ごし、夜はイルミネーションとライトアップされた桜の美しいコラボレーションをお楽しみいただけます。

昨年（2025年）撮影 伊豆ぐらんぱる公園にて

「城ケ崎桜」は、大島さくらと緋寒桜の自然交配種とされ、花芯の赤みの濃い美しい花が咲きます。当園では、2010年より「大漁桜」、「大寒桜」、「琉球寒緋桜」などさまざまな種類の桜の植樹を行ってきました。現在、約70本の「城ケ崎桜」を含め、園内に約300本が植栽されています。

伊豆ぐらんぱる公園にて撮影城ケ崎桜

【学名】Prinus cv.’Jogasaki-zakura’

【分類】バラ科桜属

【栽培本数】約70本 （現在：5～7分咲き）

