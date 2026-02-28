キャリア伴走型支援サービス「SAKASERUキャリア」の利用顧客数が2026年2月に60名を突破

株式会社蕾

株式会社蕾（本社：東京都港区、代表：堀江慶浩）は、2025年8月に提供開始したキャリア伴走型支援サービス「SAKASERUキャリア」の利用顧客数が、2026年2月に60名を突破したことをお知らせします。

また、サービス受講終了者を対象に実施したNPSアンケートにおいて、顧客満足度4.79という高い評価を獲得しました。多くの利用者から「自己理解が深まった」「キャリアの方向性が明確になった」といった声が寄せられています。

背景：転職市場で高まる「納得感あるキャリア支援」へのニーズ

転職市場が拡大する一方で、短期的な成約を優先し、求職者一人ひとりの希望や価値観に十分寄り添えない“求人ありき”の支援が課題として指摘されています。

こうした状況を踏まえ、当社は、転職の成否そのものではなく、本人の納得感や中長期的なキャリア形成を重視する支援の必要性に着目し、「SAKASERUキャリア」を提供してまいりました。

利用者数の増加は、単なる転職支援ではなく、「自分にとって納得できるキャリア」を描きたいと考える方々に、伴走型支援へのニーズが高まっていることの表れであると捉えています。

サービス概要：キャリア伴走型支援「SAKASERUキャリア」

「SAKASERUキャリア」は、年収2倍以上を目指し、人生を通して築くキャリアを描き、転職等を通じて現実を変えていくキャリアコンサルティングプログラムです。

単なる求人紹介にとどまらず、自己理解の深掘りからキャリア戦略の設計、行動支援までを一貫してサポートし、目先の転職成功ではなく、その先も活きるキャリアの土台づくりを支援します。

主な支援内容

価値観・強み・仕事観を整理し、キャリアの軸を言語化

求人に当て込むのではなく、方向性に合う企業を探索・提案

転職の有無に関わらず、今後のキャリアの方向性を明確化

「SAKASERUキャリア」の特徴

1．キャリア戦略の設計から実行まで、ワンストップで伴走

キャリアの棚卸しや方向性整理といった戦略立案フェーズだけでなく、実際の行動設計・実行・振り返りまでを一気通貫で支援します。

筋の良い方向に“動きながら量を積む”ことで、机上の検討で終わらない、中長期のキャリアアップにつながる支援設計が特長です。

2．「転職のその先」まで見据え、市場で戦える力を積み上げる

「就職・転職の方向性」を定めるだけで終わるのではなく、その方向性に沿って市場で評価されるスキル・経験・実績の積み上げ方まで支援します。

個人の希望だけでなく、企業側の事業や組織の方向性も踏まえながら、長期的に活躍し続けられるキャリア構築をサポートします。

3．一度身につけたノウハウが“中長期のキャリア資産”になる

「SAKASERUキャリア」で身につく、現状の棚卸し方法やキャリア戦略の立て方は、転職の有無に関わらず使い続けられる、再現性の高い“キャリアの武器”になります。

中長期視点でキャリアを設計・更新できるようになることで、環境変化があっても市場価値を高め続けられる状態を目指します。

実績（2026年2月時点）

2025年8月：キャリア伴走型支援サービス提供開始

2026年2月：利用顧客数60名突破

NPSアンケート顧客満足度：4.79

※NPSアンケートは、サービス受講終了者を対象に実施

利用者の声（抜粋）

「面談を通じてモチベーションが喚起されただけでなく、強みや自分の欲求に気づくことができた」

「カリキュラムの構成がよく、次のステップがわかりやすく、進めやすかった」

「自己理解が深まり、意思決定の軸ができたことで、選考中も迷いが減った」

今後の展望

今後は、より多様なキャリア課題に対応するため、支援プログラムの拡充や、業界・職種別の専門伴走体制の強化を進めてまいります。

当社は、「個人が納得してキャリアを選べる社会」の実現を目指し、今後も一人ひとりの人生に寄り添うキャリア支援サービスとして、さらなる成長を図ってまいります。

会社概要

会社名：株式会社蕾

所在地：東京都港区新橋2-2-7 ユースクエア新橋4階

代表者：堀江慶浩

設立：2024年4月

事業内容：個人向けコンサルティング、キャリアコンサルティング

URL：https://www.tsubomi-inc.co.jp/

サービス概要

サービス名：SAKASERUキャリア

提供開始：2025年8月

内容：キャリア伴走型支援／転職・キャリア支援

対象：キャリアの方向性を整理し、納得感ある選択を目指す個人

本件に関するお問い合わせ先

株式会社蕾 バックオフィス担当

E-mail：info@tsubomi-inc.co.jp