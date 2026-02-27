【口コミロボ(TM)】元和菓子職人が挑む“口コミのお願い”の苦悩。アイデアから製品化に至った5か月の軌跡

SweetLeap株式会社

2026年2月8日、公益財団法人大阪産業局が主催する「SIOアクセラレーション」のDEMO DAYにて、SweetLeap株式会社（代表：石谷 太志）が登壇しました。元和菓子職人である代表の「口コミの声掛けが苦痛だった」という原体験から生まれたAI『口コミロボ(TM)』について、プロダクトが未完成の状態からアクセラレーションプログラムを通じて、製品化・導入に至るまでの軌跡と実績を報告しました。

【先輩起業家とメンターに導かれた、ゼロからの5か月間】

SIO:DEMODAY当日

2025年9月に「SIOアクセラレーション(https://osaka-startup.com/program/sio-accel/)」に採択いただいた当初、私たちはまだプロダクトの影も形もない状態でした。



しかし、この約5か月間、経験豊富なメンター陣との厳しいメンタリングや、先輩起業家の方々からの実践的なアドバイスを通じ、事業モデルを徹底的に磨き上げました。



その結果、プログラム期間中に『口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)』を無事にローンチし、実際に店舗様・上場企業グループ様へ導入いただくという実績を引っ提げて、2月8日のDEMO DAY（会場：MBS本社ちゃやまちプラザ）のピッチステージに立つことができました。

【和菓子職人時代の原体験：「口コミをお願いする」ことの苦悩】

プレゼン風景１.

この事業の原動力は、代表の石谷自身が和菓子職人として働いていた際の、泥臭い実体験にあります。どれだけ心を込めて商品を作り、良いサービスを提供しても、知られなければお店は存続できません。



しかし、ご来店いただいたお客様に「口コミを書いてください」と直接声を掛けるのは、現場で働く身として本当に心苦しく、嫌で仕方がない業務でした。

さらに数百人規模のアンケート調査を実施したところ、お客様側も「何を書けばいいか分からず面倒」と感じているという、現場のリアルなすれ違いが浮き彫りになりました。

【「頼みにくい」「面倒くさい」をテクノロジーで解決】

口コミロボ(TM)：口コミ獲得特化型AI

この「店舗スタッフの声掛けの苦悩」と「お客様の負担」を少しでも減らしたいという想いから開発したのが『口コミロボ(TM)』です。



お客様が簡単なアンケートに答えるだけで、AIが自然な口コミ文章のベースを作成サポートします。



無理なお願いをすることなく、お店にとってかけがえのない「口コミ資産」を少しずつ蓄積していける仕組みを実現しました。

【今後の展望：良いサービスが正当に評価される社会へ】

良いサービスが正当に評価される社会へ

何もない状態からスタートし、SIOアクセラレーションという場で多くの方々に支えられ、ようやくスタートラインに立つことができました。



世の中にある素晴らしい小規模事業者が、「正当に評価され、正当に選ばれる世界」をつくりたい。

SweetLeapはこれからも、かつての自分と同じように現場で汗を流す方々の声に真摯に耳を傾けながら、『口コミロボ(TM)』の改善と提供に全力を尽くしてまいります。

会社概要

会社名（屋号）：アドキタ～北摂の広告代理店～（SweetLeap株式会社）

事業内容：「口コミロボ(TM)」の運営、WEB広告代理店事業（リスティング広告運用、SNS広告運用 LP作成等）

口コミロボ(TM)URL：https://kuchikomirobo.com/

会社URL：https://socialmediamarketing.jp/

お問い合わせ先：adokita@socialmediamarketing.jp