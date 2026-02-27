【新発売】メンズメイクブランド「THE FUTURE」より、No.1※１売上カラーチェンジBBクリームの限定クールタイプと新定番フェイスフィニッシュスプレーが3月3日同時発売！
STORiiY（ストーリー）株式会社（東京都渋谷区：代表取締役 渡辺真大）は、メンズメイクブランド「THE FUTURE(ザ・フューチャー)」よりメンズメイク仕上げの新提案「フェイスフィニッシュスプレー」とNo.1※１売上のカラーチェンジBBクリームより初のクールタイプ「カラーチェンジBBクリーム COOL（数量限定）」を全国のロフト※２、ロフトネットストア、Amazonで3月3日（火）より先行発売いたします。
※１ 自社シリーズ内実績
※２ 一部お取り扱いのない店舗がございます
商品詳細ザ・フューチャー フェイスフィニッシュスプレー 1,980円（税込）60g
メイクの仕上げにスプレーするだけで、メイクキープ＆日焼け止めが同時に完了！テカリ・崩れを防ぎ※1、さらさら肌が続く。
・１本２役（メイクキープ・日焼け止め）
・テカリ＆メイク崩れを防止※1（皮脂・こすれ・汗に強い）
・SPF50+/PA++++で日焼け止め
・透明仕上げで白浮きしにく
・パウダー成分※2配合でさらっと快適、べたつかない
※1 メイクアップ効果による
※2「オクテニルコハク酸デンプンAl」配合
ザ・フューチャー カラーチェンジBBクリーム COOL 1,980円（税込）25g ※数量限定販売
No.1売上※を誇る「カラーチェンジBBクリーム」
ひんやり冷感クールタイプが限定登場。
ひと塗りで、さらっとひんやり冷感。
夏でも快適に肌補正できるクールタイプBBクリーム。
・カラーカプセル配合で、その人の肌色に自然になじむ設計。
・ 国内最高基準値 SPF50+／PA++++でしっかり紫外線対策
・ クレンジング不要で、洗顔料のみでオフできる。
※自社シリーズ内実績
THE FUTURE Brand Concept
僕たちは、何者にでもなれる。
メンズメイクとは何か。
それは、可能性を押し広げるものだと思う。
なりたい自分になる。自信が生まれる。
自分を愛せるようになる。
他者を愛せるようになる。
目の前の景色を変えることができる。
メンズメイクは、意志だ。
メンズメイクは、希望だ。
メンズメイクは、可能性だ。
THE FUTUREは、
メンズメイクの可能性を、
1人ひとりの自分らしさを、
押し広げていく
THE FUTURE 公式メディア
公式HP：https://thefuture.care/
Instagram：https://www.instagram.com/thefuturecare/
X（旧Twitter）： https://x.com/thefuturecare?s=21&t=7JlDTJuI32l5B4vcDySjaw(https://x.com/thefuturecare?s=21&t=7JlDTJuI32l5B4vcDySjaw)
TikTok：https://www.tiktok.com/@thefuture.official
会社概要
社名：STORiiY株式会社
本社所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F
代表取締役：渡辺 真大
HP：https://storiiy.com/
TEL：050-5358-6065
MAIL：info@storiiy.com