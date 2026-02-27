【新発売】メンズメイクブランド「THE FUTURE」より、No.1※１売上カラーチェンジBBクリームの限定クールタイプと新定番フェイスフィニッシュスプレーが3月3日同時発売！

STORiiY株式会社


STORiiY（ストーリー）株式会社（東京都渋谷区：代表取締役 渡辺真大）は、メンズメイクブランド「THE FUTURE(ザ・フューチャー)」よりメンズメイク仕上げの新提案「フェイスフィニッシュスプレー」とNo.1※１売上のカラーチェンジBBクリームより初のクールタイプ「カラーチェンジBBクリーム COOL（数量限定）」を全国のロフト※２、ロフトネットストア、Amazonで3月3日（火）より先行発売いたします。



※１ 自社シリーズ内実績


※２ 一部お取り扱いのない店舗がございます


商品詳細

ザ・フューチャー　フェイスフィニッシュスプレー　　　　　　　　　　　　1,980円（税込）60g

メイクの仕上げにスプレーするだけで、メイクキープ＆日焼け止めが同時に完了！テカリ・崩れを防ぎ※1、さらさら肌が続く。



・１本２役（メイクキープ・日焼け止め）


・テカリ＆メイク崩れを防止※1（皮脂・こすれ・汗に強い）


・SPF50+/PA++++で日焼け止め


・透明仕上げで白浮きしにく


・パウダー成分※2配合でさらっと快適、べたつかない



※1 メイクアップ効果による


※2「オクテニルコハク酸デンプンAl」配合








ザ・フューチャー　カラーチェンジBBクリーム COOL　　　　　　　　　　1,980円（税込）25g　※数量限定販売

No.1売上※を誇る「カラーチェンジBBクリーム」


ひんやり冷感クールタイプが限定登場。


ひと塗りで、さらっとひんやり冷感。


夏でも快適に肌補正できるクールタイプBBクリーム。



・カラーカプセル配合で、その人の肌色に自然になじむ設計。


・ 国内最高基準値 SPF50+／PA++++でしっかり紫外線対策


・ クレンジング不要で、洗顔料のみでオフできる。



※自社シリーズ内実績







THE FUTURE Brand Concept

僕たちは、何者にでもなれる。


メンズメイクとは何か。


それは、可能性を押し広げるものだと思う。


なりたい自分になる。自信が生まれる。


自分を愛せるようになる。


他者を愛せるようになる。


目の前の景色を変えることができる。


メンズメイクは、意志だ。


メンズメイクは、希望だ。


メンズメイクは、可能性だ。


THE FUTUREは、


メンズメイクの可能性を、


1人ひとりの自分らしさを、


押し広げていく


THE FUTURE 公式メディア

公式HP：https://thefuture.care/


Instagram：https://www.instagram.com/thefuturecare/


X（旧Twitter）： https://x.com/thefuturecare?s=21&t=7JlDTJuI32l5B4vcDySjaw(https://x.com/thefuturecare?s=21&t=7JlDTJuI32l5B4vcDySjaw)


TikTok：https://www.tiktok.com/@thefuture.official


会社概要

社名：STORiiY株式会社　


本社所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F


代表取締役：渡辺　真大


HP：https://storiiy.com/


TEL：050-5358-6065　


MAIL：info@storiiy.com