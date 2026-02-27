Nordic Semiconductor、MWC 2026に参加

ノルディック・セミコンダクター株式会社

低消費電力ワイヤレス接続ソリューションのグローバルリーダーであるNordic Semiconductor(https://www.nordicsemi.com/)は、MWC 2026(https://www.mwcbarcelona.com/)（2026年3月2日～５日、スペイン・バルセロナ）に出展し、同社のセルラー、衛星通信ならびにNR+によるプライベート5G向けの最新製品および未発表のテクノロジーソリューションをご紹介します。当社の経営陣、IR（インベスタリレーションズ）、プロダクトマネジメント、技術専門家、営業担当がミーティングに対応いたします。ぜひ事前にミーティングをご登録いただくか、ホール7のブース「7B51(https://www.mwcbarcelona.com/exhibitors/34248-nordic-semiconductor)」へお立ち寄りください。

ブース7B51で最新イノベーションを体験

Nordic Semiconductorの最先端コネクティビティソリューションを、ぜひ実機デモでご体験ください。衛星IoT接続からプライベート5G、エッジAIまで、当社のデモでは、グローバルカバレッジ、スケーラビリティ、そしてエッジでのインテリジェンスを実現する低消費電力ワイヤレスの新たな可能性をご紹介します。

宇宙とつながる低消費電力IoTデバイス

LEOおよびGEOの3GPPベース非地上系ネットワーク（NTN）を活用し、衛星接続デバイスがいかに真のグローバルカバレッジを実現するかをご覧ください。

次世代セルラーIoTイノベーション

当社の超低消費電力技術における継続的なリーダーシップが、セルラーIoTにどのような新たな可能性をもたらすかをご紹介します。

NR+によるプライベート5G

NR+技術を活用したプライベート5Gネットワークを体験。Massive IoT（mMTC）や超高信頼・低遅延（URLCC）用途に対応します。

セルラー × エッジAI

エッジに統合されたAIとセルラー通信の融合が、IoT導入における消費電力やコストの課題をどのように解決するかをご紹介します。

ミーティングリクエスト

https://response.nordicsemi.com/mwc-2026

###

Nordic Semiconductorについて

Nordic Semiconductorは、低消費電力ワイヤレス接続ソリューションにおけるグローバルリーダーであり、ハードウェア、ソフトウェア、開発ツール、クラウドによるライフサイクルサービスまでを網羅した包括的なプラットフォームを提供しています。これにより、接続型製品の開発を簡素化・加速するとともに、製品ライフサイクル全体にわたって信頼性の高い性能を実現しています。1983年に設立され、本社をノルウェーに置くNordicは、世界中で約1,450名の従業員を擁しています。Bluetooth(R) Low Energy（Bluetooth LE）のパイオニアとして業界を牽引してきた同社は、セルラーIoT、Wi-Fi、Matter、Thread、Zigbee、DECT NR+、NTN／衛星通信などへとワイヤレスソリューションの領域を拡大してきました。2025年には、Memfaultの買収によりチップからクラウドまでをカバーする提供価値を強化し、高度なデバイス監視機能やクラウドベースのオブザーバビリティを、同社の包括的なワイヤレス製品ポートフォリオに追加しました。Nordicの技術およびソリューションは、コンシューマー、ヘルスケア、産業分野において、安全性が高く、拡張性に優れ、エネルギー効率の高い接続型製品の実現を可能にし、よりスマートでつながる世界の発展を支えています。詳細はこちら（https://www.nordicsemi.com）をご参照ください。