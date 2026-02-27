月額不要・1案件から依頼可能なオンラインアシスタント(R)「スポットフジ子さん」提供開始

BPOテクノロジー株式会社

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」（https://fujiko-san.com/）を運営するBPOテクノロジー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 山田真也、以下、「当社」）は、2026年2月25日(水)より、スポット型オンラインアシスタント「スポットフジ子さん」パイロット版の提供を開始いたします。

▼サービスページ・詳細はこちら(https://spot.fujiko-san.com/)

■背景と目的

「必要な時に、1案件だけ頼みたい」

これまでユーザーの皆さまから多く寄せられたこのニーズにお応えするため、当社は従来の月額契約サービスの枠を超えた新しい業務支援のスタイルをご提案します。

従来のサービスが「業務を安定的に回すための伴走支援」であるのに対し、本サービスは「突発的に発生する課題を迅速に解決するスポット支援」に特化しています。



最短翌日納品というスピード感で、企業の「今、少しだけ手を借りたい」を叶え、コストの最適化と業務効率の最大化を支援します。

■サービスの特徴と主な支援内容

「スポットフジ子さん」は、1回30分程度で完結するタスクを1件単位で依頼できるサービスです。

当社が培ってきた高品質なアシスタント業務を、より手軽に、必要な分だけ活用いただけます。

ISMS（ISO / IEC 27001）認証、およびPマーク取得済のセキュアな環境で、皆さまの「今」を支えます。

【主な対応業務例】

クリエイティブ： ポスター・チラシ・商品POP・名刺・ショップカード・ポストカード

ナレーション： プロモーション用音声、案内放送

ご依頼時にご確認いただける成果物サンプルを合計80種類以上ご用意しており、完成イメージを事前に把握したうえで安心してご利用いただけます。

納品される成果物の完成イメージがわからない……といったご不安のある方も、ぜひこの機会にご検討ください。

■パイロット版サービスご提供期間

2026年2月25日(水)～4月30日(木)

※サービス依頼には事前のアカウント登録(無料)が必要です。

■パイロット版サービス開始キャンペーン

アカウント登録をいただいた先着10社様限定で、初回1件分を無料でご提供いたします。

本サービスの価値を実感いただける機会として、ぜひご活用ください。

※「スポットフジ子さん」パイロット版は、法人のご利用のみとさせていただきます。

■ 今後の展望

当社では、今回のスポット型オンラインアシスタントの提供を皮切りに、より即時性や柔軟性を高めた「必要なときに、必要な分だけ頼める」業務支援の形をさらに発展させていく方針です。

今後は、利用シーンのさらなる拡張や、より柔軟で快適な利用体験の実現を図り、ユーザーが「最短・最適」にサポートを受けられる環境づくりを進めてまいります。

■オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」とは

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」は、企業の成長に必要なサブ業務・ノンコア業務に対し、必要な時に、メールやチャットなどのオンラインでアシスタントにご依頼いただけるサービスです。

フジ子さんの特長

・月10時間から依頼可能 ：業務量に応じて、毎月柔軟に調整が可能

・最短1か月から契約可能：契約期間の縛りがなく、状況に応じて変更や解約が可能

・幅広い業務に対応：経理・人事・総務からデータ整理・リサーチまで1契約で対応可能

・採用・雇用コストの削減：人件費や教育・設備コストを削減可能

■ 会社概要

会社名 ：BPOテクノロジー株式会社

本 社 ：東京都中央区銀座6-14-8

代表者 ：代表取締役社長 山田 真也

設 立 ：2017年2月

提供サービス：オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」、オンラインBPO

URL ：https://bpo-tech.co.jp

当社は「人々の時間を増やし、幸せを増やす ― ヒトとAIの最適なチームワークの探求 ―」を経営理念に掲げています。人手不足の解消のみならず、企業のDX推進や業務効率化・自動化を支援することで、より持続的で進化した社会の実現を目指します。

■本件に関するお問合せ先

BPOテクノロジー株式会社 広報担当

電話番号：03-4405-3635

メール ：pr@fujiko-san.com