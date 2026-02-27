注目の現役法学部生グラビアアイドル・いろは、電子書籍限定写真集『誰も知らない いろは』発売決定！6名の気鋭フォトグラファーが集結した豪華オムニバス作品。

株式会社ジーオーティー

■ ストーリー

週刊プレイボーイ50号で鮮烈なデビューを飾り、"法学部に通う19歳の超新星"として話題をさらったいろは。 彼女の二十歳という節目に、一人の女性としての「純粋な素顔」を多角的に切り取った、188ページに及ぶ大型電子写真集が誕生しました。

本作の最大の特徴は、aika / Micchii / ましゅー。 / 晴知花 / 石橋純 / 山崎優祐 という、ジャンルの垣根を超えて活躍する6名のフォトグラファーが参加している点です。「被写体・いろは」をそれぞれの視点で解釈し、一つの作品として編み上げました。

■ 本作の見どころ

- 6者6様の「いろは」を収録 キュートな笑顔から、法学部生らしい知的な佇まい、そしてハッとするような大人びた表情まで。6人のカメラマンが異なるテーマで撮影した、まさに「誰も知らない」彼女の多面性を一冊に凝縮。- 圧倒的なボリュームとクオリティ 電子書籍の枠を超えた188ページの大ボリューム。B95 W56 H88という驚異のスタイルを、プロフェッショナルな視点でアーティスティックに描き出しています。- 購入者限定のスペシャル特典 本編には収まりきらなかった彼女の素顔を覗ける約30分の「特典動画」を収録しています。

■ フォトグラファー（敬称略）

aika / Micchii / ましゅー。 / 晴知花 / 石橋純 / 山崎優祐

Photo：aika

Photo：Micchii

Photo：ましゅー。

Photo：晴知花

Photo：石橋純

Photo：山崎優祐

■ DMMブックス限定・先行購入キャンペーン

先行配信を記念して、DMMブックスにて期間内にご購入いただいた方を対象としたスペシャルキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン内容： 抽選でサイン入りチェキをプレゼント

対象期間： 発売（2月27日）から2週間以内

配信URL：https://book.dmm.com/product/6251710/k568agotp11963(https://book.dmm.com/product/6251710/k568agotp11963)

■ プロフィール

いろは（Iroha） 2006年1月8日生まれ、福岡県出身。

法学部に通う現役大学1年生。

2025年12月1日発売「週刊プレイボーイ50号」でグラビアデビュー。

サイズ： 身長158cm / B95（Iカップ） W56 H88

趣味： 読書、アニメ鑑賞

特技： 人見知りせず話せる

好きな食べ物： うどん

■SNSアカウント

- X：https://x.com/iroha_0108_- Instagram：https://www.instagram.com/iroha0108_- TikTok：https://www.tiktok.com/@iroha_0108_

■いろは写真集プロジェクトSNS

- X：https://x.com/iroha_omnibus- Instagram：https://www.instagram.com/iroha_omnibus/- TikTok：https://www.tiktok.com/@iroha_omnibus.photo

■ 書籍情報

タイトル： 電子書籍限定写真集『誰も知らない いろは』

配信開始日： 2026年2月27日（金）0時（DMMブックス先行）

価格： 4,400円（税込）

ページ数： 188ページ

発行：株式会社ジーオーティー

