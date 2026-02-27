京都市

大久保利通と岩倉具視らが「王政復古」の実現をめざした密談の場所といわれる「有待庵」の移築事業について、第２期の寄付募集を開始します。

なお、第１期（令和７年１２月１９日（金）～令和8年2月２８日（土））の寄付募集では、令和８年２月２３日（月）までに、３３４万円（７８件）の寄附の申し出をいただきました。

【寄付募集（第２期）】

●寄付目標金額 １，０００万円（第１期と合算）

●寄付募集期間 令和８年３月１日（日）～５月３１日（日）

●お礼の品（2万円以上の御寄付をいただいた市外在住者のみ）

有待庵の移築先である国指定史跡「岩倉具視幽棲旧宅」に１回入場できる招待券を２枚

※招待券は令和9年3月末日までに御利用ください。

※施設の開場日に御利用いただけます。

※一度の御寄付でお送りする招待券は最大2枚になります。

●寄付の方法

（１）「寄付受付フォーム」から決裁方法（クレジットカード・銀行振込）を選択し、金額と申込者情報を入力してください。（銀行振込での振込手数料は、寄付者様で御負担願います。）

https://congrant.com/project/kyotoart/20604

（２）「寄付申出書」に必要事項を記入し、問い合わせ先まで、郵便、FAX又はメールにより提出してください。後日、本市から納付書を送付します。

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000304001.html

【有待庵とは】

当時の大久保利通旧邸には、岩倉具視のほか西郷隆盛も足を運んだというエピソードが残っており、大久保利通の日記等から、「薩長間の連絡」や「王政復古の密議」の場として使われた、歴史的な価値のある建物です。

有待庵の最新情報はこちらを御覧ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000348318.html

【寄付募集（第１期）の状況等】

●寄付目標金額 １，０００万円

●寄付獲得金額 ３３４万円（７８件） ※２月２３日（月）時点

●寄付募集期間 令和７年１２月１９日（金）～令和8年2月２８日（土）

【問合せ先】

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話：075-222-3130 FAX：075-222-3366 Email: bunka-hogo@city.kyoto.lg.jp