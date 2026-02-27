円定期plus+ 累計預入額2,000億円到達のお知らせ

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2026年1月15日（木）時点で、円定期plus+ の累計預入額が2,000億円に達しましたので、お知らせします。 お客さまにより魅力ある商品を提供すべく、これまで業界トップ水準の金利提示と、タイムリーな金利変更を行ってきました。こうした取組に対し、多くのお客さまよりご支持を賜りましたこと、改めて心より御礼申し上げます。

ソニー銀行の円定期plus+ のこれまで

- 2015年6月より提供開始- 2022年6月に累計預入額1,000億円突破- 2024年5月に累計申込件数10万件突破- 2025年5月に当初お預入期間15年の取扱開始

ソニー銀行の円定期plus+ について

通常の円定期預金よりも高金利、満期まで保有すれば元本保証

円定期plus+ は預入期間が同じ当社定期預金よりも高金利で、満期まで保有すれば元本保証の商品です。その分、原則中途解約はできず、当社の判断で早期に満期繰上となる可能性があります。当社がやむを得ない事情と認めて中途解約に応じる場合、損害金をご負担いただくこととなり、元本割れが生じるリスクがあります。

今後もソニー銀行は個人のお客さまの多様なニーズにお応えすべくサービスを充実し、お客さまにお選びいただけるよう努めてまいります。