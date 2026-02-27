ヤングアニマルコミックス最新刊同日発売！巻頭カラーは「地雷グリコ」！『ヤングアニマル』5号 2月27日（金）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』5号を2月27日（金）に発売いたしました。
【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)
『ヤングアニマル』26年5号
【表紙&巻頭グラビア】こばしり。
【表紙&巻頭グラビア】こばしり。（撮影：唐木貴央）
大人気美容系YouTuberのこばしり。がYA初登場！！
透明感あふれる素顔と、ふとした瞬間に宿る大人の表情。
こばしり。の“今”だからこそ映る、瑞々しさと成熟の境界線！
【特別ふろく】「こばしり。」両面クリアファイル
新章突入！「地雷グリコ」（漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊））が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「地雷グリコ」（漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊））
ついに迎えた絵空との決戦の日。
鉱田ちゃんが思い返すのは、三人で過ごした中学時代――。
「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）がカラーつきで登場！
カラーつき「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）
出生の秘密が徐々に明かされるなか、南は…？
最新コミックス９巻！好評発売中！
ヤングアニマルコミックス「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）9巻
「紫雲寺家の子供たち」 9巻
■著者名：宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ
■ISBNコード：9784592167099
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
TVアニメも大好評のラブコメディ、第９巻!!
万里も恋を自覚し、遂に５姉妹全員から想いを寄せられる新。
家族として、男女として、どう向き合うか悩むなかで、清葉が爆弾発言を…？
『彼女、お借りします』作者が贈る、禁断×純愛ラブコメディ!!
「変女～変な女子高生 甘栗千子～」（此ノ木よしる）がカラーつきで登場！
カラーつき「変女～変な女子高生 甘栗千子～」（此ノ木よしる）
流河ちゃんの親戚といっしょにお祭りへ♪
変女に子守り、できんのか!?
最新コミックス21巻！好評発売中！
ヤングアニマルコミックス「変女～変な女子高生 甘栗千子～」（此ノ木よしる）21巻
「変女 ～変な女子高生 甘栗千子～」 21巻
■著者名： 此ノ木よしる
■ISBNコード：9784592163206
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
「変」が暴れて、上を下への乱れ咲き。
いつまでも…「変」わらないままで――。
変女がマトモな「凡女」になっちまった!? 真人間な千子との日々は、めちゃくちゃ平和。
……アレ!? ならイイのか？ 下ネタ恋しいか？
男・高村（ドーテー）、いったいドースル!?!?
一方、便利屋が始めた「猫耳コスプレカフェ」は""裏オプション""付きでボロ儲け（!?）にゃん★
からの～～「執事喫茶Amaguri」もイっちゃう！
千客万来、千子が開花…全力ご奉仕あま～い誘惑★
マン研メンバーのネームをシゴいてたら""進撃""のエロい子（!?）も登場でイチャラブ勃発★
不思議系ＪＫラブコメディ、濃い～のタップリ21巻!!
【巻末グラビア】穂波あみ
【巻末グラビア】穂波あみ（撮影：唐木貴央）
漫画家、イラストレーター、コスプレイヤーとして活躍中の穂波あみちゃんがYA初登場！
洗練されたボディラインは親しみやすさと大人の色気が静かに溶け合う(ハート)
あみちゃんの溢れ出る魅力を最大限お届けします♪
【「ヤングアニマル」2026年5号】
●発売日：2026年2月27日（金）発売
●判型：B5判
●定価：510円（税込）
●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など