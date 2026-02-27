＜助成先決定＞第2回「東海子どもワクワク基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年2月27日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第2回「東海子どもワクワク基金」の助成先を以下の10件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は14,547,750円、助成対象期間は2026年3月～2027年2月。

第2回「東海子どもワクワク基金」助成先団体・事業

団体名 ：特定⾮営利活動法人AYA（神奈川県)

事業名 ：東海4 県・家族で楽しむインクルーシブ映画上映会プロジェクト

助成金額：3,000,000円

団体名 ：一般社団法人kicca（三重県）

事業名 ：「自分」を表現する！kicca演劇サマーラボ

助成金額：1,005,000円

団体名 ：特定⾮営利活動法人しずおか環境教育研究会（静岡県）

事業名 ：森の絵本カフェ開催

助成金額：969,700円

団体名 ：特定⾮営利活動法人じぶん未来クラブ（千葉県）

事業名 ：HEART Global 音楽出張授業

助成金額：2,618,100円

団体名 ：特定⾮営利活動法人チャリティーサンタ（東京都）

事業名 ：シェアシネマ

助成金額：2,309,000円

団体名 ：特定⾮営利活動法人どんぐりの会（三重県）

事業名 ：美杉の森でワクワク自然体験

助成金額：1,936,000円

団体名 ：特定⾮営利活動法人日本在住ベトナム人協会（東京都）

事業名 ：東海ベトナム子ども文化体験ワクワクプログラム

助成金額：825,000円

団体名 ：一般社団法人ヒトノネ（岐⾩県）

事業名 ：夏休み！主体性育成プログラム（逃走中＆夏祭り）

助成金額：634,450円

団体名 ：公益社団法人袋井市スポーツ協会（静岡県）

事業名 ：『映画をつくろう！2026』ワークショップ

助成金額：715,000円

団体名 ：特定⾮営利活動法人ポパイ（愛知県）

事業名 ：U18 アトリエ・ブルート～子どもオープンアトリエの日～

助成金額：535,500円

「東海子どもワクワク基金」とは

子どもの頃から多様な活動への挑戦を通して経験を積み重ねていくことは、将来社会を生き抜く能力を身につけるのに必要だと言われています。しかし、教育機会の不均等や、スポーツ体験／文化体験／習い事／非日常体験の欠如など、健やかな成育環境からは程遠い状況に置かれている子どもたちも大勢います。

「東海子どもワクワク基金」は、この基金のご寄附者様に縁がある東海４県（愛知・静岡・三重・岐阜）在住の子どもたちに楽しみや発見、驚きや感動といった感性が刺激される体験を提供する事業を助成します。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/