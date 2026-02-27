1現場あたり2～5時間かかる安全書類作成が、情報を送るだけでAIが自動作成。グリーンサイト・CCUS・Buildeeへの入力に対応する「安全書類AI」β版を公開

株式会社NITACO

株式会社NITACO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新田 顕大）は、作業員名簿・施工体制台帳・安全衛生計画書などの安全書類（グリーンファイル）をAIが自動作成するサービス「安全書類AI(https://tsukunobi.com/ai/anzen-shorui-ai/)」のβ版を公開いたします。従来、1現場あたり2～5時間の工数を要していた安全書類の作成・入力・差し戻し対応を、現場情報を送るだけでAIが自動で下書きを作成。担当者様による確認・承認を経たうえで、グリーンサイトやCCUS、Buildeeなど各種プラットフォームへの入力代行にも対応し、安全書類業務の一括効率化を実現します。

■ 開発背景

建設現場では1現場あたり20～40種類の安全書類の提出が義務付けられ、グリーンサイト・CCUS・Buildeeなど複数プラットフォームへ同じ情報を重複入力しなければならない「三重苦」が常態化しています。

一方、就業者数はピーク時から約30%減少し、代表者や現場監督が書類作成を兼務するケースが大多数。2024年4月の時間外労働上限規制の適用もあり、安全書類作成に月10～20時間以上を費やしている現場に、AIによる自動化の手段を提供すべく本サービスを開発しました。

■ サービス概要

安全書類AIは、現場情報・作業員情報を送るだけで安全書類をAIが自動作成するサービスです。AIが入力データから書類フォーマットへの転記・整形・エラーチェックを自動実行し、精度の高い下書きを作成します。

完成した書類は担当者様に確認・承認いただいたうえで、ご要望に応じてグリーンサイトやCCUS、Buildeeなど各種プラットフォームへの入力代行も承ります。最終的な内容の確認・承認・提出はすべてお客様が行う設計です。

■ 3つの特徴

１. 主要安全書類をAIが自動作成

作業員名簿（社会保険・資格情報含む）、再下請負通知書、施工体制台帳、安全衛生計画書、持込機械等使用届、新規入場者教育資料など、グリーンファイルを構成する主要書類に対応しています。既存のExcelデータや過去の書類をそのまま入力として活用できるため、新たなシステム導入や入力フォームへの移行は不要です。



２. グリーンサイト・CCUS・Buildeeへの入力に対応

AIが作成した書類をもとに、グリーンサイトやCCUS、Buildeeなど各種プラットフォームへの入力代行を承ります。公共工事への原則適用が拡大するCCUSや、大手ゼネコンを中心に広く採用されているグリーンサイトなど、複数プラットフォームへの重複入力の負担をまとめて解消します。元請けからの差し戻し・修正指示への対応も含めて代行いたします。

３. BPO事業で培った実務知見をAIに反映

当社は建設業特化BPO事業を通じて、安全書類作成の実務を長年担ってまいりました。元請けごとに異なる独自フォーマットへの対応、記載ルールの違い、差し戻しパターンの蓄積など、現場で求められる精度を知り抜いた知見がAIに反映されています。各社の独自書式にも対応できる、建設業専門のAIサービスです。

■ 無料β版について

安全書類の種類・元請けフォーマット・プラットフォームごとの対応精度を実務データで検証するため、β版として先着20社限定で無料提供いたします。（定員に達し次第、募集を終了いたします）ご参加いただいた企業様のフィードバックをもとに、自社の書類仕様・元請けフォーマットをAIに優先的に学習させ、正式リリース後も自社専用にチューニングされたAIをそのままご利用いただける環境を整えます。

β版のお申し込み・お問い合わせ

https://tsukunobi.com/ai/anzen-shorui-ai/

■ 会社概要

NITACOは「建設業界に100万人分の労働力を創る」をミッションに、『テクノロジー』と『BPO』を最大限活用して建設業界の労働力不足を解決するサービス提供を行っています。

建築・建設業界特化の業務代行サービスである『ツクノビBPO』などに加え、複業案件紹介サービスの『ツクノビワーク』や営業代行サービスの『ツクノビセールス』など、建築・建設業界の繁栄に貢献しております。

会社名：株式会社NITACO

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b

代表者：代表取締役 新田 顕大

会社サイト：https://nitaco.jp/

サービスサイト：https://tsukunobi.com/

※文中の会社名、サービス名等は各社の商標または登録商標です。

※各サービスとの提携・連携関係を示すものではありません。