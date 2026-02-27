高市“大勝”は「国民の怒り」　月刊「正論」4月号、2月27日発売

株式会社産業経済新聞社

日本の針路を問う論壇誌、月刊「正論」4月号（産経新聞社発行）を2月27日に発売しました。最大の見どころは、衆院選での「高市勝利」を受けた日本政治の激変と、保守政治の新展開です。櫻井よしこ氏は、「至高なる信任」を得た高市政権による「強い日本」への期待を寄稿。門田隆将氏と結城豊弘氏が今回の勝利を「国民の怒り」の結果として分析しています。阿比留瑠比氏、與那覇潤氏らによる「中道・リベラル勢力の惨敗」への鋭い分析も見逃せません。外交・安全保障面では、飯山陽氏が提言するトランプ氏との連携や、西岡力氏による北朝鮮情勢の分析、さらには緊迫するウクライナや中国の動向など、世界の中の日本が進むべき道を提示しています。このほか、第41回正論大賞を受賞した兼原信克氏の記念論文のほか、竹田恒泰氏、島田洋一氏、谷口智彦氏ら豪華連載陣も熱い議論を展開しています。

櫻井よしこ 高市政権 至高なる信任 「強い日本」の地平拓け

門田隆将×結城豊弘 高市勝利は「国民の怒り」

小川榮太郎 戦後レジームは、いま終わった

阿比留瑠比 左派・リベラルの終焉告げた衆院選

與那覇潤 「中道」惨敗を招いたリベラルのトクリュウ化

萩生田光一 憲法改正、やるなら今しかない

西岡力 トランプ＆高市訪朝を待ち望む金正恩

飯山陽 トランプの平和評議会に参加を

兼原信克 第41回正論大賞受賞記念論文 日本外交の志を立てよ

濱口和久 第26回正論新風賞受賞記念論文 濱口梧陵の国家構想と危機管理投資

谷口智彦 観望台Observatory 高市早苗と日本核武装論

八木秀次 フロントアベニュー 公明党＝創価学会のお陰です！

島田洋一 復活！アメリカの深層 圧勝した高市政権の不安

竹田恒泰 君は日本を誇れるか 脱中国で我が国は強くなる

